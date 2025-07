Макрон заведе дело срещу инфлуенсърка заради твърденията ѝ, че съпругата му Брижит е мъж

Ф ренският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит заведоха днес в САЩ дело за клевета срещу дяснонастроената политически американска инфлуенсърка Кендис Оуенс заради твърденията ѝ, че първата дама на Франция е мъж по рождение, предаде Ройтерс.

Семейство Макрон заявяват в съдебния си иск, внесен във Висшия съд на американския щат Делауер, че Оуенс е подела изпълнена с лъжи "кампания на глобално унижение" и на "безпощаден тормоз", за да направи популярен подкаста си и да увеличи числеността на "фанатичната" си почитателска маса.

Първата двойка на Франция посочва, че сред лъжите е и твърдението, че петдесет и две годишната Брижит Макрон е родена като мъж с името Жан-Мишел Троьо, както всъщност се казва брат ѝ, който е по-голям от нея.

NEW 🚨: Conservative Podcaster Candace Owens is being sued by the President of France Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron for 'continued defamation'.



Candace had a mulit-episode series in which she made the claims that the French President's wife was in fact 'a man'. pic.twitter.com/Py3oH2y5is