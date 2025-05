"Махай се, загубеняк": Какво каза Брижит Макрон, след като блъсна съпруга си, според четец по устните

С ъпругата на френския президент Еманюел Макрон - Брижит - е направила саркастична забележка от четири думи веднага след като го е блъснала в лицето, разкри професионален четец по устни.

Шокиращи кадри показват как 72-годишната Брижит Макрон поставя двете си ръце върху лицето на съпруга си, преди да го отблъсне рязко - само мигове след като вратата на президентския самолет се отваря при пристигането им във виетнамската столица Ханой в неделя вечерта.

Lip reader reveals what French President Emmanuel Macron’s wife Brigitte said moments after shoving him in the face https://t.co/CtiPMzcEZd pic.twitter.com/VeGQeQTNPa