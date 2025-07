Четец по устните разкри какво си казаха Брижит Макрон и Кейт Мидълтън

С ладкото взаимодействие между първата дама на Франция Брижит Макрон и принцеса Кейт Мидълтън по време на официалното държавно посещение на френския президент във Великобритания бе разчетено от професионален четец по устни.

Кралското семейство посрещна президента Еманюел Макрон и съпругата му с типичен размах във вторник – с разходка с конска карета, тържествена церемония и пищен държавен банкет в замъка Уиндзор.

