Мистерия в зоопарка: Заключена маймуна зачена през дупка в стената в Япония

С лед повече от две години чудене как една маймуна в японски зоопарк е заченала без съприкосновение с мъжки ексземпляр, служителите в зоопарка изглежда най-накрая са разгадали загадката. Момо, 12-годишен белорък гибон, забременяла през 2021 г., въпреки че никога не е общувала с други маймуни. Според публикация в „Gizmodo“ отговорът се крие в малка дупка в стената, която друга маймуна е използвала, за "тайни срещи" с Момо.

Предполагаемата дупка се намирала на люка, използван за отделяне на клетката на Момо от експозицията на маймуните, където 34-годишен гибон на име Итох се възползвал от възможността за тайна любовна среща. Служителите на зоопарка и ботаническата градина "Куджукушима" в Нагасаки години наред се чудели, опитвайки се да разгадаят тази загадка, тъй като не е имало никакви записи от охранителните камери, които да заснемат контакта. Бащинството на Итох е потвърдено чрез ДНК проби, които доказват, че той действително е бащата.

Директорът на зоологическата градина в Нагасаки Джун Ямано обяснява, че провеждането на ДНК теста е отнело години, тъй като Момо е била изключително ревнива по отношение на мистериозното маймунско дете и не е позволявала на учените да се приближат достатъчно, за да вземат проби. В крайна сметка са събрани проби от косата и изпражненията на бебето, както и от всеки от потенциалните мъжки ухажори, и Итох е показал съвпадение. След като зоологическата градина установила, че Итох е бащата, останалата част от мистерията сякаш най-накрая си дошла на мястото.

