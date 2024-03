Майката на заподозрения в изчезването на Маделин Маккан се е отказала от него

О синовителката на Кристиан Брюкнер разкри, че се е отрекла от заподозрения в изчезването на Маделин Маккан и че „вече няма нищо общо с него“.

Говори се, че Брижит Брюкнер и покойният ѝ съпруг Фриц са отгледали Кристиан като „част от семейството“, след като той е бил изоставен като малко момче.

Но вдовицата казва, че вече е прекъснала връзките си с 47-годишния мъж, който е осъден за изнасилване и беше посочен през 2020 г. като главен заподозрян за изчезването на Мади през 2007 г.

Осъденият в затвора педофил в момента е изправен пред съда за три изнасилвания и две сексуални посегателства, за които се твърди, че са били извършени на португалския бряг на Алгарве между 2000 и 2017 г.

„Вече нямам нищо общо с него“, каза г-жа Брюкнер, според The ​​Sun. „Що се отнася до мен, казах довиждане. Auf Wiedersehen.'

Г-жа Брюкнер отдавна твърди, че няма нищо общо с действията на осиновения си син и че не го е виждала от години.

Кристиан Брюкнер е роден в баварския град Вюрцбург през 1976 г. и е настанен в приемен дом, след като е изоставен от родната си майка.

Г-жа Брюкнер и съпругът ѝ взимат него и брат му в семейството си и според сведенията го отгледали от бебе.

