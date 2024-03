Отпускат допълнителни £100 хил. за разследване на изчезването на Мади Маккан

Д етективите, които издирват Маделин Маккан, ще получат 100 000 лири безвъзмездна помощ за финансиране на разследването на изчезналото малко дете.

От 2011 г. насам столичната полиция е получила 13 млн. паунда от правителството, тъй като се търсят все още следи за Маделин, която е била само на три години, когато изчезва през май 2007 г.

По това време тя е била на почивка в португалския курорт Прая да Луз заедно със семейството си.

Искането за допълнително финансиране от Министерството на вътрешните работи е направено от столичната полиция от името на операция "Гранж" - звеното, натоварено с издирването на Маделин.

През юни 2020 г. германската полиция обяви, че осъденият изнасилвач и педофил Кристиан Брюкнер е "основният заподозрян за нейното отвличане и убийство" и в момента той е подсъдим по обвинение в три изнасилвания и две непристойни посегателства. Той отрича да е замесен в изчезването ѝ.

Източник, близък до семейство Маккан, заяви: "Това е много радостна новина - Кейт и Джери никога не са губили надежда и няма да я загубят, намирането на Маделин или на това, което се е случило с нея, е от първостепенно значение за тях. Те са безкрайно благодарни на служителите от операция "Гранж" и поддържат връзка с тях относно аспектите на издирването, а полицията очевидно има следи, щом е отправено искане за финансиране.“

Операция "Грейдж" беше стартирана през 2011 г. от тогавашния министър на вътрешните работи Тереза Мей след молба на премиера Дейвид Камерън британските детективи също да помогнат в издирването.

Според данни на Министерството на вътрешните работи финансирането е намаляло през последните години от около 300 000 паунда през 2018-2021 г. до 110 000 паунда за последната финансова година.

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви: "В съответствие с нашите процедури за отпускане на специални безвъзмездни средства финансирането на операция "Гранж" се одобрява на годишна база. Финансирането за 2023-2024 г. ще продължи до 31-ви март, а решенията за 2024-2025 г. ще бъдат взети през следващата финансова година в съответствие с обичайната практика."

Кристиан Брюкнер, германски гражданин, е основният заподозрян за изчезването на Маделин в Португалия през 2007 г., но в нито един момент не му е повдигнато обвинение за изчезването ѝ и той отрича да е замесен.

През 2022 г. той е обявен за официален заподозрян от прокурорите в Португалия, след като се съобщава, че неговият жълто-бял кемпер VW T3 Westfalia е забелязан близо до курорта Прая да Луз в Португалия, където изчезва Мади.

47-годишният Брюкнер понастоящем излежава несвързана с изчезването на детето присъда в затвора в Германия за изнасилване. Брукнер отрича да е бил в района по това време и се дистанцира от обвиненията срещу него.

Но германските прокурори твърдят, че телефонните разпечатки показват, че той е получил обаждане на 3 май 2007 г. в близост до "Ocean Club", където изчезва Мади.

Снимки, публикувани миналия месец, показват как той се забавлява с приятели няколко седмици след като полицията го разпитва за първи път във връзка с изчезналото дете.

Семейството на Мади поддържаше разследването с частни детективи, докато Скотланд Ярд не започна собствено разследване през 2011 г.

Девет години по-късно полицията в Брауншвайг, Северна Германия, идентифицира Брюкнер като нов заподозрян. През 2021 г. прокурорите заявиха, че са "100 % сигурни", че са открили правилния човек.

Германският прокурор Ханс Волтерс заяви, че доказателствата включват анализ на телефонни разговори, според които той е бил в "Оушън клуб", в който семейството е отседнало, когато Маделин е изчезнала, както и предполагаемо признание, което Брюкнер е направил на свой приятел.

През април миналата година беше съобщено, че Кристиан Брукнер може да не бъде обвинен в Германия за изчезването на Маделин, след като съдът постанови, че прокурорите нямат юрисдикция да водят дело срещу него.