„Исках да знам коя съм“: Момиче, което вярва, че е Маделин Маккан, си направи ДНК тест

Ж ена, за чиято глава е била обявена награда от 25 000 лири, защото е вярвала, че е Мадлен Маккан, заяви, че "никога не е искала да нарани никого".

Джулия Ванделт, 22-годишна жена от Полша, сподели в социалните мрежи, че е мислела, че е Маделин, поради приликата във външния им вид. Тя се подложила на ДНК тест, за да разбере повече за самоличността си, и след седмици чакане резултатите показали, че не е тя.

Woman with £25k bounty on head for believing she was Madeleine McCann says sorry

Всъщност резултатите от ДНК теста показват, че тя е от Полша, с части литовско и румънско наследство.

Маделин изчезва през 2007 г. на тригодишна възраст, докато е на почивка със семейството си в Португалия. Оттогава са похарчени милиони, за да се разбере какво се е случило с момиченцето.

Твърдението на Джулия, че тя може да е Маделин, предизвикаха медийна буря, а също така много хора я упрекнаха, че е предположила това и е причинила още повече болка на семейството. Говори се, че дори е обявена награда за главата на Джулия, и е предложена сумата от 30 000 евро като възнаграждение.

Джулия участва в подкаст поредицата на BBC Radio 4 "Защо ме мразите?". И в разговор с телевизионния канал тя се извини, че се е замесила в един от най-известните случаи на изчезнали хора в света.

Миналата година Джулия създаде акаунт в Instagram, наречен "Iammaddeleinemccan", в опит да потвърди дали тя е изчезналото момиче. "Никога не съм искала да нараня никого - включително и семейство Маккан", казва тя пред Би Би Си, "Наистина исках да знам коя съм".

Julia Wendell claimed to be missing Madeline Mccann and made several TV appearances despite being two years older



Now she says she 'regrets' the entire affair, insisting she 'never meant to hurt anyone – including the McCanns'



https://t.co/JGEa5poMmt — Metro (@MetroUK) January 31, 2024

Джулия заяви, че ако можеше да се върне назад във времето, никога не би направила този акаунт. "Никога не бих влязла в социалните мрежи. Това може да те унищожи", каза Джулия.

Тя събра милион последователи, но известността в социалните мрежи донесе и критики и обиди.

"Знаех, че ще има хора, които няма да ми вярват или ще ме мразят, но не очаквах, че ще получавам такива смъртни заплахи, например. Това беше нещо, което не разбирам. Хората знаеха, че съм била малтретирана и всички знаеха, че съм в депресия", казва Джулия.

"Опитвах се да бъда силна, дори когато хората ми казваха "трябва да умреш".

Тя заяви пред Би Би Си, че по онова време е смятала, че има право да се пита коя е, и е вярвала, че може да помогне на семейство Маккан да намерят детето си. Джулия твърди, че случилото се се корени в травматичното ѝ детство, което отчасти се дължи на изолацията ѝ в училище.

На около 20-годишна възраст тя била на терапия и започнала да осъзнава, че спомените ѝ от детството са откъслечни. Разочарована от мълчанието на семейството си, Джулия се обръща към интернет за отговори и започва да търси информация в уебсайтовете за изчезнали лица и открива случая на Маделин. Тя казва, че никога преди това не е чувала за изчезването ѝ и че то не е било основна новина в Полша.

'I really wanted to know who I am' - Polish woman who claimed online she was Madeleine McCann tells BBC about her motives and regrets

Джулия била убедена, че семейството ѝ може да не е нейното. И Джулия, и Маделин имат колобома на ириса - рядка аномалия на окото, която може да направи зеницата да изглежда с формата на ключалка.

Джулия се свързва с полицията в Полша и Обединеното кралство.

"Обаждах им се толкова много пъти и им казвах едни и същи неща всеки ден, по много пъти. Но никой не се отнасяше сериозно към мен", казва тя.

Въпреки че вече е ясно, че не е Маделин, Джулия продължава да публикува, за да разбере "истината" за това откъде е дошла.