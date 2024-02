Заподоздреният в изчезването на Маделин Маккан се изправи пред съда

Г лавният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан се върна в съда днес във връзка с обвинения в поредица от сексуални престъпления, включително срещу деца.

Кристиан Брюкнер се изправи пред съда в Брауншвайг в Северна Германия, за пет обвинения – несвързани с изчезването на Маделин.

Но главният адвокат на Брюкнер Фридрих Фулшер заяви в днешното изслушване, че клиентът му е изправен пред съд от медиите поради обвинения, че е замесен в изчезването на Маделин Маккан.

47-годишният Кристиан е обвинен по три обвинения в изнасилване, включително на момиче на възраст най-малко 14 години, което прокурорите твърдят, че е било вързано за стълб преди инцидента.

Брюкнер също е обвинен в две престъпления за сексуално малтретиране на деца за предполагаемо опипване пред 10 и 11-годишно дете.

Твърди се, че поредицата от предполагаеми престъпления са извършени между 2000 и 2017 г. в Португалия.

Обвиняемият вече излежава седемгодишна присъда за изнасилване на жена в Алгарве през 2005 г. и трябва да бъде освободен следващата година.

Брюкнер пристигна в претъпканата съдебна зала с белезници, в същия сив, набръчкан блейзър с кафяви петна по лактите от първото заседание миналия петък.

Началото на днешния процес следва драматичен край на изслушването миналия петък, след като адвокат на Брюкнер повдигна въпроси относно годността да служи на един от съдиите.

Твърди се, че съдията е написала на "X" коментари, които предполагат, че бившият президент на Бразилия Болсанаро трябва да бъде убит.

Адвокатът на защитата твърди, че това, което съдията е написал, е престъпление според германското законодателство и производството е забавено. В сряда беше разпространено съобщение, че съдът е решил да смени съдията.

Експерти казаха, че процесът, който се очакваше да приключи на 27 юни, сега може да бъде удължен след забавянето.

Адвокатът Фридрих Фюлшер по-рано каза, че обвиненията се основават на „много нестабилни основи“. Наскоро той каза пред BBC , че очаква клиентът му да запази до голяма степен мълчание по време на процеса, подчертавайки, че от това не могат да се направят „никакви отрицателни заключения“.

47-годишният Брюкнер винаги е отричал всякаква връзка с изчезването на Маделин, което предизвика голяма полицейска операция и един от най-шумните случаи на изчезнали хора от десетилетия.

Кристиан Брюкнер беше посочен от германската полиция през 2020 г. като основен заподозрян за изчезването на Маделин.

През 2022 г. португалската полиция го идентифицира като официален заподозрян и му даде статус „arguido“, което означава, че може да го екстрадира в Португалия за официален разпит.

Маделин изчезна от ваканционен курорт в Прая да Луз, Португалия през май 2007 г. , което предизвика световна операция за издирване на тригодишното дете.

