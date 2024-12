Майката на Еминем почина на 69 години

Д еби Нелсън, самотната майка на рапъра Еминем, чиито трудни взаимоотношения със сина ѝ станаха публично известни чрез текстовете на песните му, почина на 69-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Причината за смъртта на Нелсън, която се бореше с рак на белия дроб, не се уточнява.

Деби Нелсън е родена през 1955 г. във военна база в Канзас. Синът ѝ Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс III, разкри трудните им отношения в някои от своите хитове.

Например в сингъла „Cleaning Out My Closet“ от 2002 г. звездата от Детройт пее „Да виждаш как майка ти пие хапчета с рецепта в кухнята... Цял живот ме караха да вярвам, че съм болен, а не бях.“

В текста на наградения с „Оскар“ хит „Lose Yourself“ от филма „8-ма миля“ чувствата му са по-позитивни и там той споменава „спагетите на мама“. Песента печели и „Грами“ за най-добро рап парче през 2004 г.

Eminem’s mother, Debbie Nelson, has passed away at the age of 69.



Rest in Peace 🕊️ pic.twitter.com/6HY465CgKw