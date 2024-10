А мериканският рапър Еминем ще става дядо.

51-годишният Еминем разкри новината в публикувания в четвъртък музикален клип към песента си Temporary, която е посветена на дъщеря му Хейли Джейд.

Видеото включва монтаж на клипове от живота на двойката - включително момент, в който тя подарява на баща си син пуловер с надпис „Дядо 1“ на гърба.

След това Джейд му подава нещо, което изглежда като ултразвуков скенер - който видимо изненаданият Еминем показва пред камерата.

По-късно 28-годишната певица потвърди бременността си и в публикация в Instagram в четвъртък.

Инфлуенсърката качи снимки в социалните мрежи, на които тя и съпругът ѝ Еван МакКлинток са прегърнати и гледат снимка от ултразвук.

Тя написа: „Мама и татко ест. 2025“.

Песента Temporary, в която участва певицата Скайлър Грей, е от последния албум на рапъра The Death Of Slim Shady (Coup De Grace), който беше издаден по-рано това лято.

Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс, обяснява в увода на емоционалното парче, че то е предназначено за дъщеря му, за да го слуша, „когато вече не съм тук“.

Той добавя: „Написах ти тази песен, за да ти помогна да се справиш с живота, след като вече ме няма... Скъпа, бъди силна, знам, че бях твоята опора и все още съм..."

„Ще ме преодолееш и ще продължиш напред, можеш да си ме пускаш на repeat на песента. Но не смей да пророниш и една сълза", добавя той.

В припева Грей пее: „С времето ще се оправя. Сълзите са временни.“

Джейд, която се омъжи за съпруга си през май, е единствената биологична дъщеря на Еминем и бившата му съпруга Ким Скот.

Той осиновява и две от дъщерите на Скот от предишни връзки.

Рапърът, който се прослави със сингъла My Name Is през 1999 г., беше въведен в Залата на славата на рокендрола през 2022 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase