Дъщерята на Еминем се омъжи, сподели танц с баща си (СНИМКИ)

Е динствената биологична дъщеря на рапъра Еминем Хейли се омъжи. Тя сключи брак с любимия си Евън Макклинток, с когото се срещаше около 8 години.

Хейли и Евън се ожениха миналия уикенд. Звездната наследница блесна в бяла прилепнала рокля с деколте и дълъг шлейф, който подчертаваше фигурата ѝ. Избраникът ѝ бе облечен в традиционен черен смокинг и бяла риза. Визията на младоженеца беше завършена с черна папийонка. На сватбената церемония присъства и Еминем. Изпълнителят танцува с дъщеря си на тържеството.

Хейли и Евън се запознават през 2016 г., докато учат в колеж. Момичето учи психология, а приятелят ѝ икономика. За предстоящата сватба в семейството на рапъра стана известно миналата пролет, когато Евън предложи брак на наследницата на Еминем.

