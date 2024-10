Барак Обама рапира „Lose Yourself“ с Еминем (ВИДЕО)

Е минем приветства Барак Обама на сцената, когато се появява на митинг на Камала Харис в Мичиган само две седмици преди президентските избори през 2024 г. И бившият президент не можа да се въздържи да не изпее един от най-големите хитове на Еминем.

52-годишният изпълнител, носител на „Грами“, и 63-годишният бивш президент-демократ за кратко споделиха сцената в Детройт, докато събираха подкрепа за кампанията на Харис преди изборния ден.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY