Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

4 февруари 2026, 16:44
Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза
Източник: iStock/GettyImages

У чени от института Уистар са разработили кандидат за ваксина срещу ХИВ, която демонстрира ненаблюдаван досега резултат: образуване на неутрализиращи антитела срещу ХИВ след еднократна имунизация при примати, съобщава Medical Xpress, пише UNN.

Иновативният подход, публикуван в списанието Nature Immunology, би могъл значително да съкрати и опрости протоколите за ваксинация срещу ХИВ, правейки ги по-достъпни в световен мащаб.

Смела нова стратегия за ваксинация

Изследването, ръководено от д-р Амелия Есколано, доцент в Центъра за ваксини и имунотерапия към Института Уистар и старши автор на изследването, се фокусира върху изкуствено създаден протеин на обвивката на ХИВ, WIN332, който оспорва научните идеи за това как да се разработи ефективна ваксина срещу ХИВ, пише изданието.

„Противно на общоприетото схващане в областта, ние постигнахме ниска неутрализация след еднократна имунизация, която се увеличи още повече след допълнителна бустерна доза, което никога преди не е било наблюдавано“, каза Есколано.

„Обикновено протоколите за ваксинация срещу ХИВ изискват седем, осем или дори десет инжекции, за да започне да се наблюдава неутрализация. Нашият имуноген WIN332 го приложихме само веднъж и вече наблюдавахме известна неутрализация“, отбеляза тя.

Въздействие върху V3-гликановата област

В продължение на години учените, които се опитват да разработят ваксини срещу ХИВ, са се фокусирали върху насочването към протеина на вирусната обвивка, компонент на външния слой на вируса. Екипът на д-р Есколано е създал специфичен регион на протеина на обвивката, наречен V3-гликанов епитоп.

Смятало се е, че антителата, насочени към този регион, изискват специфична захар, гликан N332, за ефективно свързване. Всички предишни имуногени с обвивка са били проектирани да задържат тази захар. Екипът на Есколано предприе безпрецедентната стъпка да премахне напълно гликана N332, за да създаде WIN332.

„Еднократна инжекция с WIN332 индуцира ниска, но значителна неутрализация срещу HIV само в рамките на три седмици – безпрецедентен период от време. Когато изследователите направиха втора инжекция, използвайки свързан имуноген, нивото на неутрализация се увеличи значително. Това потенциално представлява значително подобрение спрямо настоящите експериментални протоколи“, се казва в публикацията.

„Този имуноген би могъл да съкрати и опрости ваксинационните протоколи“, каза д-р Игнасио Релано-Родригес, първи автор на изследването. „Ако този подход се окаже успешен, бихме могли да постигнем желания имунитет само с три инжекции. Това би направило ваксинационните протоколи по-кратки и по-достъпни“.

Следващи стъпки към клинични изпитвания върху хора

Окуражаващите резултати привлякоха вниманието на водещи здравни организации, които възнамеряват да продължат с клиничните изпитвания на WIN332 върху хора. Междувременно се провеждат допълнителни предклинични проучвания, както и разработването на допълнителни имуногени, които могат да се използват в съкратена серия от ваксинации за допълнително подобряване на ефикасността на неутрализацията, пише изданието.

Източник: UNN    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

