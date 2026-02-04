Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

"Работя тази работа, основно като следовател по криминални дела, вече 31 години. Но това, което виждам сега определено ме шокира"

Така изпълняващият функцията главен прокурор Борислав Сарафов коментира случая с намерените три тела в хижа "Петрохан".

"Два пъти повече обаче ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и свои действия. Отделно от това, дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна, че е в интерес на общественото, на държава и на децата", подчерта Сарафов, като добави: "Вие четете между редовете, какво имам предвид с това".

"Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде изцяло и основно проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер и са били предоставяни от своите родители, което за мен е фрапиращо, на хората, участвали в тази организация", заяви Сарафов.

"Макар че има проверка от ДАНС отпреди 2 години, нежеланието на родители на тези деца възпрепятства събирането на информация и доказателства - пълният отказ за съдействие от родителите на децата, които са били там", посочи Сарафов.

Той поясни, че изглежда организацията е действала като сектантска мрежа, занимаваща се с педофилия.

"Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща, но за съжаление животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала "Туин Пийкс", каза и.ф. главен прокурор.

Сарафов посочи, че във връзка със случая се издирва лицето Ивайло Калушев, "но към момента не мога да кажа докъде е стигнало издирването, всъщност очевидно не е намерен. Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите".

"Той е изпратил есемес на майка си, който води до извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Да се изясни дали е жив Ивайло Калушев и къде се намира - това е още много работа, която предстои. Изготвят се много сложни и комплексни съдебно-медицински, балистични експертизи по отношение на прострелването, оръжието, с което са убити лицата, защо са били там, кой и защо е запалил хижата. Има наистина много неизвестни", подчерта Сарафов.

По време на брифинга стана ясно, че служители на ДАНС не са присъствали на местопрестъплението.

"Това е една импровизация на хората от селото, които не са могли да отличат кой е от отряда на баретите, кой е от полицията", поясни Сарафов.

Преди две години ДАНС е извършила проверка, намерила е данни за престъпление и е информирала прокуратурата във връзка с дейността на въпросната НПО, отчете председателят на ДАНС Деньо Денев.

"Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и дейност - в истинския смисъл на думата секта, не, но да кажем отклонения от общоприетите религиозни възгледи", поясни Денев.

"Трябва да питате бившия министър Борислав Сандов, кой и защо е сключил с тази паравоенна организация такъв договор - да ги упълномощава едва ли не да изземат функциите на държавните институции", заяви Сарафов.