Въвеждат национална транспортна система

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

П равителството взе две решения за транспортния сектор, свързани са с важни реформи, обвързани с четвъртото и петото плащане по ПВУ. Ако реформите не бъдат извършени, пари по ПВУ няма да има.

Затова днес приехме въвеждането на национална транспортна система, обяви министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов след заседанието на Министерския съвет. Промените са заложени в изцяло нов Закон за обществения транспорт, поставящ пътника в центъра на вниманието.

Московски и превозвачите постигнаха споразумение

Общественият транспорт у нас работи на парче, а не като система, разписанията на влаковете и автобусите не са синхронизирани, а прекачванията са трудни. 738 населени места нямат обществен транспорт, а 601 са с неработещ такъв. Целта на новото законодателство е всяко населено място да има достъпен и предвидим обществен транспорт, обясни министърът.

Министър: Където трябва, ще има автобуси

Националната транспортна система ще обединява разписанията на влакове, автобуси, самолети и воден транспорт, като поне 3 транспортни връзки дневно ще има до всяко населено място. Системата предвижда и въвеждането на съвременни цифрови системи, които поставят България на нивото на водещите европейски държави, обясни Караджов.

Министерството на транспорта предвижда и създаването на единен електронен билет за цялостно пътуване.