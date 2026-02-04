Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Р айонна прокуратура – Монтана протестира взетата от съда мярка за неотклонение „подписка“ спрямо обвиняем за блудство с малолетни деца.

По делото е извършен оглед на местопроизшествието, проведени са разпити на свидетели, иззет е биологичен материал, изискани са справки.

От събраните доказателства е налице обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление, посочват от прокуратурата.

Той извършил сексуален контакт с 15-годишна пред очите на други малолетни

Понастоящем е установено, че на 31.01.2026 в Лом, 53-годишният мъж извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две малолетни лица – на 8 години и 7 години.

Престъплението, за извършването на което мъжът е привлечен в качеството на обвиняем, е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Жена блудства с 12-годишно дете, грозят я от 3 до 12 години затвор

С оглед изключително висока степен на обществена опасност на обвиняемия, който е осъждан, както и реалната опасност същият да се укрие и да извърши престъпление, Районна прокуратура – Монтана внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

С определение на съда спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „подписка“, която прокуратурата ще протестира.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Монтана, като се проверяват постъпили данни за извършени блудствени действия спрямо други лица.