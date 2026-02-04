България

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Той е задържан за блудство с деца на 8 години и 7 години

4 февруари 2026, 15:22
Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом
Източник: iStock/GettyImages

Р айонна прокуратура – Монтана протестира взетата от съда мярка за неотклонение „подписка“ спрямо обвиняем за блудство с малолетни деца.

По делото е извършен оглед на местопроизшествието, проведени са разпити на свидетели, иззет е биологичен материал, изискани са справки.

От събраните доказателства е налице обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление, посочват от прокуратурата.

Той извършил сексуален контакт с 15-годишна пред очите на други малолетни

Понастоящем е установено, че на 31.01.2026 в Лом, 53-годишният мъж извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две малолетни лица – на 8 години и 7 години.

Престъплението, за извършването на което мъжът е привлечен в качеството на обвиняем, е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

Жена блудства с 12-годишно дете, грозят я от 3 до 12 години затвор

С оглед изключително висока степен на обществена опасност на обвиняемия, който е осъждан, както и реалната опасност същият да се укрие и да извърши престъпление, Районна прокуратура – Монтана внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

С определение на съда спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „подписка“, която прокуратурата ще протестира.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Монтана, като се проверяват постъпили данни за извършени блудствени действия спрямо други лица.

Източник: Prb.bg    
Блудство Малолетни деца Прокуратура Монтана
Последвайте ни
Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Съд пусна с подписка обвинен в педофилия рецидивист в Лом

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Липсващото щастие се завръща за три зодии

Липсващото щастие се завръща за три зодии

Любопитно Преди 17 минути

Според астролозите, на този ден Уран, който тръгва в директно движение, ще предизвика големи вътрешни промени, неочаквани осъзнавания и емоционално облекчение

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"

Свят Преди 30 минути

Тя каза в подкаст на NPR, че е изпитала "невероятна тъга"

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

България Преди 1 час

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Любопитно Преди 1 час

Сабрина Карпентър предизвика бурни реакции на „Грами“, след като излезе на сцената с жив гълъб, а PETA я обвини в жестоко отношение към животните, докато фенове и собственикът на птицата я защитиха

Въвеждат национална транспортна система

Въвеждат национална транспортна система

България Преди 1 час

Министерството на транспорта предвижда и създаването на единен електронен билет за цялостно пътуване

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

България Преди 1 час

В съвместната спецакция са участвали Прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и международни партньори

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Свят Преди 1 час

Договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия, изтича тази седмица

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

България Преди 1 час

Автомобилът бил оставен в близост до бензиностанция преди кръстовище

.

Всеки пети взима ниска заплата

България Преди 1 час

Синдикати настояват за законови права на постоянни договори и работа на пълен работен ден

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

България Преди 2 часа

Заради масови оставки детската хирургия във Варна е пред закриване

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 2 часа

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

<p>Един резервоар, 64 000 стадиона и 40 години бензин: венецуелският петрол в числа</p>

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Свят Преди 2 часа

Визуализираме мащаба на най-големите петролни резерви в света, оценявани на трилиони долари и сега контролирани от САЩ

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 2 часа

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

,

Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?

Любопитно Преди 2 часа

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година

<p>ИТН: Служебният премиер не бива да е&nbsp;партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев</p>

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

България Преди 2 часа

"От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете", заяви Тошко Йорданов пред президента Илияна Йотова

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 3 часа

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Всичко от днес

От мрежата

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Джони Деп е неузнаваем на снимачната площадка на новия си филм!

Edna.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

Собственикът разкри какъв е плюсът на Арда преди мача с ЦСКА

Gong.bg

Истина е: физиотерапевт тества интимния крем на гаджето на Винисиус

Gong.bg

Сарафов за случая „Петрохан”: Има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала „Туин Пийкс”

Nova.bg

Гилотириниране, мелене, бесене: Мъжът и жената от Свищов убили 82 животни от 2013 г. насам (СНИМКИ)

Nova.bg