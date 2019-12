Лукашенко при Путин, ще стане ли Беларус част от Русия

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко днес е в Русия. На среща с Владимир Путин той ще обсъди пътните карти за интеграция на двете страни.

Макар някои наблюдатели да говорят, че става дума за стъпки, които ще направят Беларус част от Русия, в навечерието на визитата си Лукашенко заяви, че интеграцията може да е само икономическа.

На 8 декември Беларус и Руската федерация ще отбележат 20-годишнината от подписването на договора за създаване на съюзна държава. Беларуският президент Александър Лукашенко предлагаше до тази дата да бъде приета програма за задълбочаването на интеграцията. Премиерите Румас и Дмитрий Медведев парафираха проект за съвместна програма за действия по реализация на договора за съюзна държава и сега двете страни работят над съгласуване на 31 пътни карти. Вижте във видеото изявленията на двамата президенти на срещата им през 2017 г.

Според Павел Кудюкин, руски социолог и политолог, от гледище на Кремъл основният въпрос на интеграцията между двете страни е предимно геополитически, но има и икономически интерес. "Руският капитал отдавна мечтае да започне сериозна приватизация в Беларус и да се включи в тези процеси", каза той и допълни, че засега капиталът от Русия не е постигнал тук особен успех. "Засега е успял само частично да приватизира петроло- и газопроводите през територията на Беларус, да създаде съвместни предприятия в тази сфера. Там обаче има още много сочни парчета от нефтопреработвателната и нефтохимическата промишленост, машиностроенето, хранителната промишленост. Но точно тях не ги пуска беларуската страна", отбеляза експертът.

В очите на част от руските военни "Беларус е удобен плацдарм", заяви Кудюкин. Но в днешния политически контекст географското положение на страната съвсем не е еднозначно - въпросният "плацдарм" може да бъде насочен не към отбранителни, а към нападателни действия, "доколкото тази силно изтеглена на запад издатина с оголен ляв и десен фланг е твърде неудобна и неизгодна за отбрана". Подобни планове обаче има, "както потвърждават и току подновяваните приказки за създаване на руска военновъздушна база в Беларус, отхвърляни от беларуското ръководство, впрочем в твърде учтива форма".

Премиерът на Беларус Сергей Румас съобщи в петък, че на Минск и Москва им остават 16 несъгласувани въпроса по всички интеграционни пътни карти. Той отбеляза, че сред 16-те несъгласувани въпроса влизат обмитяването на петрола и цената на газа след 2019 г.

Приблизително 1000 беларуси се събраха в събота на протест срещу перспективата за по-тясно обединение с Русия. Разгневени от потенциалната сделка, множеството от предимно млади беларуси се насочи към правителствената централа в столицата Минск, носещи табели, които гласиха: „това не е интеграция, това е окупация“ и „президентът продава страната ни“. Мнозина размахваха знамена на ЕС или тези на опозицията. Полицията бързо се намеси, за да наблюдава демонстрацията, но не извърши арести.

Бившата съветска република формира номинален съюз с Москва през 90-те години на миналия век с тясно търговско и военно сътрудничество, но се разразиха спекулациите, че Лукашенко възнамерява да постигне формално обединение на двете страни.

"Забранено е докосването до страната без разрешението на хората", заяви лидерът на опозицията Владимир Некляев.

Лукашенко, често наричан последния диктатор в Европа, многократно отрича твърденията и през ноември се оплака, че Русия непрекъснато „промъква нови условия“ в споразумението, което се опитва да постигне.

Около 49,9 процента от беларусите искат страната им да остане напълно независима от Москва, показва проучване на Минската академия на науките, публикувано тази седмица. Привържениците на съюз със споделени политически институции наброяват 36%, а 7,7% искат пълно обединение, сочи проучването.

