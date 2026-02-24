България

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

24 февруари 2026, 13:22
БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена
Източник: БТА

С фалстарта около вицепремиера с ресор честни избори, който подаде оставка за 24 часа, и с вчерашните назначения на областни управители, които имат политическа окраска, безпристрастността на служебния кабинет е застрашена, заяви председателят на БСП Крум Зарков на пресконференция след първото заседание на новото Изпълнително бюро на партията.

Призоваваме правителството много бързо да чуе критиките и да действа така че да не бъде опорочена самата идея за честни избори и неговия начин на работа, добави той.

Изпълнителното бюро напомня, че институтът „служебно правителство“ е залегнал в Конституцията, за да бъде осигурен безпристрастен арбитър и по-голяма гаранция за честни избори. С последните промени на Конституцията, за съжаление, се съставиха условия това да не е така, но въпреки това всеки служебен кабинет е длъжен да гарантира своята политическа безпристрастност, посочи Зарков.

БСП и "Атака" ще следят зорко служебния кабинет

Той посочи, че има основателни притеснения, че тези областни управители са ангажирани с една от политическите сили, която ще участва на изборите. Нормално е това да е от фракциите на ПП-ДБ, доколкото и премиерът Гюров излиза от тази конфигурация. Предупреждаваме го, че ще бъде съден по това как провежда изборите и трябва да избягва да дава поводи за такъв род обвинения, коментира Зарков. Трябва да имаме безпристрастен арбитър, а не партиен кабинет, посочи той.

Заместник-председателят на БСП и председател на БСП-София Иван Таков коментира, че назначението на Вяра Тодева за областен управител на София-град е огромна провокация към социалистическата партия. Тя вече веднъж е била областен управител и, както добре помните, с флекс наряза Паметника на Съветската армия, посочи той. По думите му това е едно безобразно решение, което коства на държавата стотици хиляди левове, които вече може да са и повече – веднъж по демонтажа, втори път по охраната на нарязаните фигури и трети път по охраната на околното пространство около паметника. Всички 28 областни управители бяха сменени наведнъж, всички до един виждаме, че са партийни креатури, което буди много въпроси, коментира Иван Таков. 

Горанов: Кабинетът разчиства пътя за БСП

Председателят на БСП Крум Зарков коментира и свиканото тази седмица заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС ) по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафово. Изпълнителното бюро на БСП счита, че Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона, в този смисъл той не е нелегитимен, той е нелегален и е крайно време институциите, които имат отношение към този въпрос, на първо място ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки, заяви Зарков. 

Относно промените в Министерството на вътрешните работи (МВР) председателят на БСП каза, че министърът на вътрешните работи започва очевидно големи промени в МВР, които касаят главен секретар, зам.-главен секретар, чувало се и за областни директори. Да видим какви ще са крайните резултати от тези действия, защото вчера, доколкото разбрах, се търсеха един друг, добави той.

На въпрос дали Румен Радев (президент от 2017 до 2026 г.) ще се яви в коалиция с БСП на предстоящите избори, Зарков коментира, че не е имало такива разговори.

Източник:  БТА, Теодора Цанева    
Служебен кабинет Честни избори Безпристрастност Областни управители БСП Крум Зарков Политически назначения Паметник на Съветската армия Главен прокурор МВР промени
Последвайте ни

По темата

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
През 2030 г. винетките падат, ще плащаме за изминато разстояние

През 2030 г. винетките падат, ще плащаме за изминато разстояние

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 19 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 15 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 7 минути

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 22 минути

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 56 минути

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

<p>Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в ИК</p>

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Свят Преди 1 час

Депутатите повторно подкрепиха ограничението до 20 секции в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС; предстои окончателно гласуване в пленарната зала

<p>Защо&nbsp;ядрените сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания (ОБЗОР)</p>

Защо големите ядрени сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания

Свят Преди 1 час

Анализатори предупреждават, че това развитие може да доведе до началото на нова ядрена надпревара

Арест на четирима българи в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Арест на четирима българи в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Свят Преди 1 час

Задържаните са обвинени, че са държали сънародници против волята им и са ги използвали за работа в земеделски стопанства

<p>Бони Блу обяви бременност след &bdquo;мисията за зачеване&ldquo; с 400 мъже</p>

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже, мрежата гръмна: „Лъжа!“

Свят Преди 1 час

Според видеото, по-късно Блу е посетила частен преглед. В клипа се вижда как лице, което вероятно е сонографист - чието лице е покрито със синя ски маска - ѝ показва ехографска снимка на iPad. Необичайната обстановка веднага предизвика скептицизъм онлайн

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

България Преди 1 час

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Свят Преди 1 час

По време на конференцията на началника на отбраната тя определи анализа на въоръжените сили като задълбочен и критичен

.

Успешният сезон в ХоРеКа започва месеци по-рано

Любопитно Преди 2 часа

В ХоРеКа дигитализацията не е само внедряване на платформа, а изграждане на управленски навици и ясна оперативна структура

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

България Преди 2 часа

Дюлгеров изрази съжаление към семейството на загиналите, включително оцелялото седемгодишно дете

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Любопитно Преди 2 часа

Заключенията на най-новото изследване предполагат умишлен епизод на мащабно, селективно избиване, насочено основно към жени и деца

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян започна романтични отношения с автомобилния състезател Луис Хамилтън, който е бил и близък приятел на Кание

<p>Маймунката Пънч, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент</p>

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Свят Преди 2 часа

Пънч не е просто поредната интернет знаменитост от животинския свят – той е напомняне за важността на емоционалната храна

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

България Преди 2 часа

Действащият подробен устройствен план е одобрен през 2017 г. с решение на Столичния общински съвет

Ирански военен хеликоптер се разби в Исфахан

Ирански военен хеликоптер се разби в Исфахан

Свят Преди 2 часа

На мястото на катастрофата е избухнал пожар, който вече е овладян

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Три причини да се завърнеш към моногамията

Edna.bg

Катаджии глобиха риалити героинята Мирела Илиева

Edna.bg

Суперкомпютър изчисли шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

Gong.bg

Съдийската комисия призна за груба грешка

Gong.bg

Арестуваха четирима българи в Гърция за трафик на хора, отвличане и изнасилване

Nova.bg

СГП: Постъпиха три сигнала за оказан натиск от служебния вътрешен министър

Nova.bg