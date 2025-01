Тръмп: Симпатизирам на руската позиция, че Украйна не бива да бъде част от НАТО

С печелилият президентските избори в САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че симпатизира на руската позиция, че Украйна не бива да бъде част от НАТО и изрази съжаление, че няма да се срещне с руския президент Владимир Путин преди встъпването си в длъжност, предаде Ройтерс.

В свое изказване на пресконференция в имението си „Мар а Лаго“ в Палм Бийч, Флорида, Тръмп също така обвини президента демократ Джо Байдън, че е променил позицията на САЩ относно членството на Украйна в НАТО.

„Голяма част от проблема е, че Русия - в продължение на много, много години, много преди Путин - казваше: „Никога не може да има присъствие на НАТО в Украйна“. Сега, те казват това. Това е като издялано на камък“, посочи Тръмп.

„И в един момент Байдън каза: „Не. Те трябва да могат да се присъединят към НАТО.“ Е, тогава Русия ще има някого точно на прага си и бих могъл да разбера чувствата им по този въпрос“, каза още той

