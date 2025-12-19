ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Л идерите на ЕС постигнаха тази нощ споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, вместо да се използват замразени руски активи.

"Днес одобрихме решение да предоставим 90 млрд. евро на Украйна", заяви рано тази сутрин председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след продължили с часове преговори между европейските лидери в Брюксел. "Като спешен въпрос ще предоставим заем, гарантиран от бюджета на ЕС", отбеляза Коща.

Заемът за Украйна ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на последното за годината заседание на европейските лидери в Брюксел. Тя посочи, че заемът от 90 млрд. евро ще бъде взет от международните пазари по процедурата на ЕС за т. нар. засилено сътрудничество, при която участват държавите, изявили желание и с възможност за останалите да се присъединят, ако и когато пожелаят. Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна, каза Фон дер Лайен.

Европейските лидери също така дадоха мандат на ЕК да продължи да работи по т.нар. репарационен заем, обезпечен с парични средства, свързани със замразените в европейски банки руски активи. Тази възможност обаче засега се оказва неприложима, най-вече заради съпротивата на Белгия, където се държат по-голямата част от активите.

Идеята за предоставянето на средства от ЕС първоначално изглеждаше неосъществима, понеже изисква единодушие, а унгарският премиер Виктор Орбан не бе съгласен с отпускането на голям безлихвен заем на Украйна. Унгария, Словакия и Чехия обаче се съгласиха да дадат зелена светлина на схемата, стига тя да няма отражение върху финансовите им задължения.

Европейските лидери заявиха, че руските активи в ЕС на обща стойност около 210 млрд. евро ще останат замразени, докато Москва не изплати военни репарации на Украйна. Ако Москва някога предприеме тази стъпка, Украйна би могла да използва парите, за да изплати заема.

We gathered today with a clear objective:



to address Ukraine’s pressing financing needs.



We delivered.



90 billion euro for the next two years through EU borrowing on the capital markets ↓

https://t.co/DPQcTkDPX8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РУСКИ АКТИВИ НА ТОЗИ ЕТАП Е ПРЕКАЛЕНО ТРУДНО

"Това е добра новина за Украйна и лоша новина за Русия, а това беше и нашето намерение", заяви тази сутрин германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция.

Без финансовата помощ на ЕС Украйна щеше да остане без пари през второто тримесечие на следващата година и най-вероятно щеше да загуби войната с Русия, отбелязва Ройтерс.

Решението бе взето след продължили с часове дискусии между европейските лидери относно техническите детайли около евентуалното отпускане на безпрецедентен заем, обезпечен чрез замразените руски активи. Предприемането на подобен ход засега обаче се оказва прекалено сложна задача.

В белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) се държат 185 млрд. евро от замразените руски активи и е много трудно да се предоставят на Белгия гаранции срещу финансови и правни рискове от потенциални руски ответни мерки при използването на руското запорирано имущество в полза на Украйна.

"Имаше толкова много въпроси относно репарационния заем, че се наложи да преминем към план Б. Разумът надделя", заяви на пресконференция белгийският премиер Барт Де Вевер. "ЕС избегна хаоса и разделението и остана обединен", добави той.

✅️ The 🇪🇺 EU has secured further financial support of €90 bn for 🇺🇦 Ukraine.



Today’s decision at #EUCO is a testament to the EU’s unwavering commitment to stand by Ukraine until just & lasting peace is secured.



It’s also critical for the EU’s own security.#StandWithUkraine pic.twitter.com/IeRThoZdjY — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 19, 2025

УНГАРИЯ БЕЛЕЖИ ПОБЕДА

Публичните финанси в целия ЕС вече са под натиск поради високите нива на задлъжнялост, поради което ЕК предложи руските активи да бъдат използвани за отпускане на заем на Киев или за съвместно заемане от бюджета на ЕС.

Приемането на втория вариант даде възможност на унгарския премиер да обяви победа.

"Орбан получи това, което искаше – никакъв репарационен заем. И ЕС ще действа без участието на Унгария, Чехия и Словакия", заяви за Ройтерс дипломат от ЕС.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

"НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИМ ДА СЕ ПРОВАЛИМ"

Няколко лидери на ЕС заявиха, че е наложително да се намери решение за финансирането на Украйна и продължаването на борбата през следващите две години. Тези лидери бяха решени да покажат силата и решимостта на европейските страни, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп ги нарече "слаби".

"Просто не можем да си позволим да се провалим", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Украинският президент Володимир Зеленски, който също участва в срещата на върха, призова Евросъюза да се съгласи да използва руските активи, за да осигури средствата, които според него ще позволят на Украйна да продължи да се бори.

"Решението, което сега е на масата – да се използват изцяло руските активи за защита срещу руската агресия, е едно от най-ясните и морално оправдани решения, които някога са били вземани", каза Зеленски.