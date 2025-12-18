Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Е вропейският съвет ще обсъди днес на последното си заседание за годината възможностите за продължаване на подкрепата за Украйна, бюджета и разширяването на ЕС, промените в правилата за миграцията, развитието на отбраната, събитията в Близкия изток. Към разговорите ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски. На срещата България е представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

В навечерието на заседанието председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази очакване държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да успеят да приемат решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев, на основата на предложенията на Европейската комисия.

EU leaders are pushing to release $200B in frozen Russian assets to support Ukraine, but Belgium is holding out. With the cash tied up, the plan remains stalled as leaders face mounting pressure pic.twitter.com/jAUk2UjwWm — TRT World (@trtworld) December 18, 2025

По повод необходимостта от подобряване на европейската отбрана той отбеляза, че усилията трябва да бъдат увеличени заради зачестилите хибридни кампании на Беларус и Русия.

🇪🇺 Ukraine needs ~€137B in 2026–27, and the EU must cover two-thirds, says von der Leyen. She urges action: either fund it via frozen Russian assets (blocked by Belgium) or joint EU borrowing (requiring unanimity).



“No act of European defence is more important than supporting… pic.twitter.com/tSpgcqCw5t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Коща призова ЕС да оцени как може да се предпази от последиците и да се възползва от геоикономическата обстановка, при която основаните на правила икономически отношения вече не са даденост. Геополитическата обстановка подчертава важното значение на разширяването на ЕС като най-важната инвестиция в мира, сигурността, стабилността и напредъка, посочи Коща в писмо до участниците в заседанието. Според него някои от кандидатстващите страни в близко бъдеще ще успеят да изпълнят изискванията за присъединяване.

Във вторник тази седмица Съветът на ЕС по общи въпроси не успя да събере необходимото единодушие за одобрение на заключения по разширяването и Датското председателство ще внесе заключения от свое име, уточни датският министър по европейските въпроси Мари Биер. Приемането на общи заключения е свързано с възможността ЕС да започне преговори по същество за присъединяването Украйна, с одобрението на Европейския съвет.