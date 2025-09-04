Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

П олитици и ръководителите на институциите на ЕС изразиха съчувствие по повод вчерашната катастрофа с фуникуляр в Лисабон.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че ЕП се присъединява към обявения от Португалия ден на траур за жертвите и сваля знамената пред сградите на институцията наполовина. Тази трагедия потресе дълбоко Европа, отбеляза тя в социалната мрежа "Екс". В сърцето си сме с всички, засегнати от трагедията. Европа е съпричастна с жертвите, техните близки и цялата общност на Лисабон. Пожелавам им бързо възстановяване, добавя Мецола.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изразява съболезнования на семействата на жертвите. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявява, че мисли за жертвите и техните близки, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.
От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляр в Лисабон, написа президентът Румен Радев в публикация в социалната мрежа „Екс“.
Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, на семействата на жертвите и на народа на Португалия в този трагичен момент, посочва още държавният глава.
Министерството на външните работи (МВнР) също изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента.
„Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване“, се посочва в публикация на министерството в социалната мрежа „Екс“.
Днес в Португалия бе обявен ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, при която загинаха по последни данни 17 души, а 21 бяха ранени.
