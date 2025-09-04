Свят

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

В Португалия беше обявен ден на национален траур

Обновена преди 15 минути / 4 септември 2025, 14:00
Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?
Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?
Проблем със самолета на Педро Санчес
Започна ремонтът в участъка, където стана тежката катастрофа, при която загина Сияна

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец
Срив на Google по света, засегна и България
Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин
Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

П олитици и ръководителите на институциите на ЕС изразиха съчувствие по повод вчерашната катастрофа с фуникуляр в Лисабон.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че ЕП се присъединява към обявения от Португалия ден на траур за жертвите и сваля знамената пред сградите на институцията наполовина. Тази трагедия потресе дълбоко Европа, отбеляза тя в социалната мрежа "Екс". В сърцето си сме с всички, засегнати от трагедията. Европа е съпричастна с жертвите, техните близки и цялата общност на Лисабон. Пожелавам им бързо възстановяване, добавя Мецола.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изразява съболезнования на семействата на жертвите. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявява, че мисли за жертвите и техните близки, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляр в Лисабон, написа президентът Румен Радев в публикация в социалната мрежа „Екс“. 

Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, на семействата на жертвите и на народа на Португалия в този трагичен момент, посочва още държавният глава. 

Министерството на външните работи (МВнР) също изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента. 

„Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване“, се посочва в публикация на министерството в социалната мрежа „Екс“. 

Днес в Португалия бе обявен ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, при която загинаха по последни данни 17 души, а 21 бяха ранени.

Атракцион дерайлира в Лисабон
26 снимки
Източник:  БТА, Николай Желязков    
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 е в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България

<p>Почина последният жив син на Хемингуей</p>

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 г.

Патрик Хемингуей е вторият от тримата синове на Хемингуей

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Арестувани са двадесет и двама души

Икономиката на Русия попадна в „техническа стагнация“ през второто тримесечие на 2025 г.

Това заяви Герман Греф, ръководителят на най-голямата руска банка – Сбербанк, съобщи „Киев Индипендънт“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Родителите на децата бяха арестувани

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Докато снимал животозастрашаващите сцени, Брукхаймер постоянно се тревожел за безопасността на Пит

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души

Адолф Хитлер

„Програма Т4“ – зловещият план за изтребление на Хитлер

„Леля ми постоянно е получавала успокоителни, накрая е била завързана за леглото и според аутопсията е починала от възпаление на белите дробове“

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

За тези звезди истинската любов не дойде, докато не навършиха 40 години

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

По случая е образувано бързо производство

<p>След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа</p>

След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа

Швеция, най-новият член на НАТО, реши да се присъедини към алианса заедно със съседна Финландия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

<p>Си Цзинпин с молба към Фицо&nbsp;</p>

Си поиска от Фицо страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога, заяви Си пред Фицо

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Сватбени фотографи разкриват знаци за развод още в деня на сватбата

Има фини – а понякога и не толкова фини – знаци, които подсказват, че бракът може да е на път към развод, още преди да е сервирана тортата

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете

