Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, при която загинаха 15 души и бяха ранени 18, предаде АФП.
Фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г., е популярна туристическа забележителност. Свързва зоната на площад "Рещаурадореш" в центъра на Лисабон с квартала "Барио Алто", известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.
🔴PORTUGAL🇵🇹| #Tragedy in #Lisbon : the derailment of the #GloriaFunicular, a popular tourist attraction in the Capital left at least 15 dead and several injured on Wednesday, Sept 3. The machine, which can carry up to 42 people, is more than a century old, having opened in 1885. pic.twitter.com/xSCK4E81S8— Nanana365 (@nanana365media) September 3, 2025
Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Причините за станалото все още са неясни и се води разследване.
Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.
Lisbon Lisbonne Lisboa #BREAKING #Portugal #Lisbon #Disaster Glória Funicular 🇵🇹🇵🇹🇵🇹: September 3, 2025: The famous Lisbon funicular "Gloria" has derailed, killing 15 and injuring dozens. The system has been operating since 1885.😢💔 pic.twitter.com/UkaTcBDg44— USAS - airplanes, tanks, ships and more. 🇺🇲🌊 (@USAS_WW1) September 3, 2025
"Това е трагичен ден за града ни. Лисабон скърби, това е трагичен, трагичен инцидент", каза кметът Карлош Моедаш.
Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Те се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.
