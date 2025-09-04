Свят

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите

4 септември 2025, 06:45

В Португалия днес е ден на национален траур след вчерашната катастрофа на фуникуляр в Лисабон, при която загинаха 15 души и бяха ранени 18, предаде АФП.

Фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г., е популярна туристическа забележителност. Свързва зоната на площад "Рещаурадореш" в центъра на Лисабон с квартала "Барио Алто", известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.

Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Причините за станалото все още са неясни и се води разследване.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

"Това е трагичен ден за града ни. Лисабон скърби, това е трагичен, трагичен инцидент", каза кметът Карлош Моедаш.

Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Те се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
