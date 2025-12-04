България

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата

4 декември 2025, 21:25
Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста
Източник: БТА

С офийският апелативен съд остави в ареста петима задържани по делото "Исторически парк", предаде БНТ

Според съда има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването, ако бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Един от тях е освободен без мярка, тъй като срещу него липсват доказателства. На друг беше наложена гаранция 20 хиляди лева.Те са обвинени в корупция, пране на пари и имотни измами за милиони левове.

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

На днешното заседание бе поискана експертиза за здравословното състояние на един от задържаните, което не бе уважено. Съдът не уважи и желанието на защитата делото да бъде гледано във Варна, 

Според защитата няма доказателства обвиняемите да са част от организирана престъпна група. Те се познавали, тъй като са работили заедно. Ставало въпрос за частноправни отношения по бизнес проект, който не е осъществен по обективни причини като войната в Украйна.

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата. Два часа преди гледането на мярката протестиращите пред съдебната палата се преместиха пред залата. Там се стигна до конфликт с автора на филма за "Исторически парк" Любомир Жечев. Те го заобиколиха и се опитваха да му попречат да снима. При опит да влезе в залата Жечев отново бе дърпан и блъскан. В крайна сметка полицията го изведе от сградата.

В декларация внесена вчера в парламента от партия „Величие“ изрази своята категорична позиция срещу продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея.

Според защитата става въпрос за политически процес и опит за натиск върху лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Междувременно демонстративен протест имаше и пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя.

Източник: БНТ, БГНЕС    
Последвайте ни
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 6 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 6 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

Свят Преди 46 минути

Това съобщиха от американското финансово министерство

И тази вечер протести в редица градове

И тази вечер протести в редица градове

България Преди 1 час

Недоволни се събраха в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

България Преди 3 часа

Движението в района вече е възстановено

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

България Преди 4 часа

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви

<p>Избраха цвета на годината - носи спокойствие и тишина</p>

Цветът на годината за 2026 г. е „Cloud Dancer“

Любопитно Преди 4 часа

Pantone избра „Cloud Dancer“ – първия бял цвят в историята на класацията – за цвят на 2026 г., като символ на спокойствие, яснота и нуждата от ново начало в напрегнатия съвременен свят

Защо жена не успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Защо жена не успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

 

<p>Шакира с неочакван комплимент към бившия си Жерар Пике</p>

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

Любопитно Преди 5 часа

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена

"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена

Свят Преди 5 часа

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

България Преди 5 часа

Кирил Вълчев: Да се помолим Бог да е с нас в делата ни

<p>Тайната афера, за която целият свят знаеше</p>

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Любопитно Преди 5 часа

Любовната история между Мария Калас и Аристотел Онасис се превръща в световна сензация, след като той изоставя оперната дива, за да се ожени за Джаки Кенеди, но въпреки това тайно продължава връзката си с Калас до самия си край

МЕТРО България отличи ресторантите в „Гастрономически пътеводител 2025“

МЕТРО България отличи ресторантите в „Гастрономически пътеводител 2025“

Преди 5 часа

Третото издание на инициативата събра над 120 участника от цялата страна и показа силата на местните продукти и модерната кухня, която съчетава български вкус с международни влияния. На специално събитие в МЕТРО Академия ресторанти от Варна, София, Бургас и Карнобат получиха отличия за впечатляващите си кулинарни концепции.

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

България Преди 5 часа

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Свят Преди 5 часа

Херсон бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно

Снимката е илюстративна

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Свят Преди 5 часа

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

Свят Преди 6 часа

Заместник-държавният секретар на САЩ атакува Федерика Могерини

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Каква мечка сте според месеца на раждане

sinoptik.bg
1

Бенгалско тигърче проплака в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Радостина от “Игри на волята”: НЯМА такъв ужас като 7 седмици на блатото! (ВИДЕО)

Edna.bg

Веласкес: Ако трябва, 100 пъти ще повторя решението си за състава

Gong.bg

НА ЖИВО: Манчестър Юнайтед - Уест Хем, стартовите 11

Gong.bg

Граждани излязоха на протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя (ВИДЕО)

Nova.bg

Съдът остави петима в ареста по делото „Исторически парк“

Nova.bg