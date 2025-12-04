Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

С офийският апелативен съд остави в ареста петима задържани по делото "Исторически парк", предаде БНТ.

Според съда има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването, ако бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Един от тях е освободен без мярка, тъй като срещу него липсват доказателства. На друг беше наложена гаранция 20 хиляди лева.Те са обвинени в корупция, пране на пари и имотни измами за милиони левове.

На днешното заседание бе поискана експертиза за здравословното състояние на един от задържаните, което не бе уважено. Съдът не уважи и желанието на защитата делото да бъде гледано във Варна,

Според защитата няма доказателства обвиняемите да са част от организирана престъпна група. Те се познавали, тъй като са работили заедно. Ставало въпрос за частноправни отношения по бизнес проект, който не е осъществен по обективни причини като войната в Украйна.

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата. Два часа преди гледането на мярката протестиращите пред съдебната палата се преместиха пред залата. Там се стигна до конфликт с автора на филма за "Исторически парк" Любомир Жечев. Те го заобиколиха и се опитваха да му попречат да снима. При опит да влезе в залата Жечев отново бе дърпан и блъскан. В крайна сметка полицията го изведе от сградата.

В декларация внесена вчера в парламента от партия „Величие“ изрази своята категорична позиция срещу продължаващия институционален натиск и репресии, насочени към партията и лица, свързани с нея.

Според защитата става въпрос за политически процес и опит за натиск върху лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Междувременно демонстративен протест имаше и пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя.