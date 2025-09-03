Свят

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Все още не е ясно какво е причинило катастрофата

3 септември 2025, 22:27
Н ай-малко 15 души загинаха, след като популярният сред туристите фуникулер „Глория“ в Лисабон дерайлира и се разби, 18 души са ранени.

Всички жертви са извадени от отломките, заяви Тиаго Аугусто от службите за спешна помощ. Той добави, че сред тях има чужденци.

„Това е трагичен ден за нашия град. Това е много труден ден за всички нас. В момента всички екипи, общината на Лисабон, службите за спешна помощ, гражданската защита, пожарната, всички сме на място и се опитваме да помогнем на жертвите на тази трагична, трагична катастрофа в Лисабон. Лисабон е в траур“, каза кметът Карлуш Моедаш.

Кадри от мястото на инцидента показват, че фуникулерът, който превозва хора нагоре и надолу по хълм в португалската столица, е практически унищожен.

Все още не е ясно какво е причинило катастрофата.

Фуникулeрът „Глория“ в Лисабон е голямо релсово съоръжение, подобно на трамвай. То се състои от два вагона, прикрепени към теглещо въже, което се навива ​​около макара в горната част на релсите. Всеки вагон осигурява тяга чрез електрически двигател. Въжето свързва двата вагона, позволявайки им да се движат едновременно нагоре и надолу по стръмния хълм, като всеки от тях действа като противотежест за другия.

„Глория“ може да превозва до 42 души. Той е забележителност на Лисабон и е много популярен сред туристите, посещаващи града. Фуникулерът е на повече от век, като е открит през 1885 г.

Компанията за обществен транспорт, която управлява фуникулера, съобщи, че екипите ѝ са на мястото и че „са активирани всички средства“ за реагиране на инцидента.

„Приоритетът е да се следи ситуацията“, каза официален източник, без да дава повече подробности за възможната причина за катастрофата.

Португалския президент Марсело Ребело де Соуза заяви, че „дълбоко съжалява“ за инцидента и изказа съболезнования на засегнатите.

