Свят

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Тръмп залага на "личната химия", а не на детайлите - нещо, от което руският лидер се възползва

28 август 2025, 09:57
Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас
ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца
Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия
17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула
Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма
Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела
Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

"Детайли, детайли. Работи, които трябва да се свършат. Не ме занимавайте с подробности, просто ми кажете, когато са готови."

Това са думите на Джими Прайс, наркобос от британския филм Layer Cake (2004). Инструкциите му към подчинените, изречени в нещо като лондонски еквивалент на Мар-а-Лаго, в крайна сметка водят до собственото му падение.

Доналд Тръмп също не е човек на детайлите, освен когато става дума за създаването на лъскавия му бранд, съчетан с обсесивна грижа за декора на хотелите, голф клубовете и казината му. Но докато може да се вълнува кои завеси да украсят стаите му, при дипломацията, от която зависят десетки хиляди човешки животи, Тръмп предпочита да остави подробностите на другите и да се съсредоточи върху личните взаимодействия между лидерите.

За него детайлите са работа за подчинените, като държавния секретар "Малкия Марко" или голф партньора и универсален пратеник Стив Уиткоф, който също има слабост към селективното чуване. Тръмп просто чака някой да му каже кога "мирът е готов".

Така, независимо дали го осъзнава или не, той следва "теорията за великия човек" на Томас Карлайл, според която историята се движи от изключителни личности, а не от сложните процеси на култура, политика и икономика. За Тръмп всичко е индивидуализирано и винаги опира до "личната химия".

Миналата седмица по време на срещата си с европейски лидери и Володимир Зеленски Тръмп бе уловен от горещ микрофон да казва на френския президент Еманюел Макрон: "Мисля, че Путин иска да сключи сделка с мен. Разбираш ли? Колкото и налудничаво да звучи."

Затова и неговото обяснение, че среща между Путин и Зеленски е трудно да се уреди. По думите му всичко опира до лична неприязън: "Те не се харесват един друг, наистина." По-рано дори ги сравни с масло и оцет - течности, които не могат да се смесят.

Несъмнено Зеленски има всички основания да мрази Путин. Той е човекът, който нахлу в страната му, предизвика война с хиляди жертви сред военни и цивилни, и отвлече около 20 000 украински деца за "превъзпитание" в Русия. И няма съмнение, че и Путин не изпитва симпатии към Зеленски, лидерът, който се осмели да се противопостави на "велика" Русия и чиито народ продължава да устоява. Но това не е причината руският президент да отказва среща.

Първо, подобна среща би придала политическа легитимност на Зеленски. Това е нещо, което Кремъл отрича. Руският външен министър Сергей Лавров дори заяви в интервю за NBC, че Москва смята украинския президент за "нелегитимен".

Втората причина е по-прагматична: протакането и поставянето на условия е част от тактиката на Кремъл да държи Тръмп в неведение и същевременно да избягва неговия гняв и заплахите му за "сериозни последствия", ако Русия не покаже готовност за мир.

Тръмп не уточнява какви биха били тези последствия, но вероятно става дума за вторични санкции срещу държави, които търгуват с Русия, най-вече в сферата на енергетиката. Подобни мерки едва ли биха сломили Москва, но биха били неудобни, тъй като икономиката вече е в рецесия и бюджетният дефицит расте.

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Истинската причина Путин да няма интерес от мир е, че войната му носи повече ползи, отколкото мирът. Рязкото прекратяване на бойните действия би застрашило режима му - излизането от военна икономика може да доведе до жестока вътрешна борба за ресурси. Освен това войната оправдава политическите репресии и сплотява обществото чрез патриотизъм.

Продължаването на конфликта изтощава финансово европейските държави и разклаща трансатлантическото единство. Това е в полза и на китайския лидер Си Дзинпин, който внимателно наблюдава кога и как да предприеме действия спрямо Тайван, пише Politico.

Същевременно украинският недостиг на войници увеличава риска Русия да постигне пробив на фронта, който Киев да не може да отрази. Така Москва може да спечели повече територии, размити западни гаранции за сигурността на Украйна и ограничаване на украинската армия: все условия, които подготвят почвата за бъдещо руско настъпление. Както отбелязва бившата съветничка на Тръмп по Русия Фиона Хил, "Путин иска една обезсилена Украйна, а не такава, която може да се защитава. Всички виждат това с изключение на Тръмп."

Затова Кремъл избира да "оплита" Тръмп в безкрайни детайли, протакане и разговори за "корените на конфликта", като оставя тежката работа на Лавров, майстор на манипулацията и протакането. Междувременно вината за липсата на прогрес се прехвърля върху Киев.

Именно това направи Лавров в интервюто си за "Meet the Press". Той обвини Зеленски и се надява обвинението да бъде възприето от Тръмп, човек, който не обича подробности.

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Не е случайно, че малко след нахлуването Лавров рецитира по руската телевизия стихотворението на Пушкин "Клеветникам России", в което конфликтът между славянските народи е представен като "семейна свада", в която чуждите не трябва да се намесват:

"Защо шумите толкоз, праведни витии?

Защо с проклятие заплашвате Русия?

Какво ви разлюти? Че Литва се гневи?

Млъкнете: туй е спор между славяни-братя,

домашен, дълъг спор, претеглен от съдбата,

и ред не е дошъл да го решите вий."

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: Politico    
Доналд Тръмп Руско украински конфликт Дипломация Лидерски стил Пренебрегване на детайлите Лична химия Владимир Путин Геополитика Военна икономика
Последвайте ни

По темата

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Убити деца и запалена детска градина при нова атака на Русия срещу Украйна

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
17 породи котки, които пускат по-малко козина

17 породи котки, които пускат по-малко козина

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

САЩ забраняват на китайци достъп до облачните системи на Пентагона

Свят Преди 28 минути

От институцията обявиха, че доверието към „Майкрософт“ е било нарушено

<p>Аржентинският президент Милей беше замерян с камъни от протестиращи</p>

Протестиращи замеряха колата на аржентинския президент Хавиер Милей с камъни

Свят Преди 33 минути

Тълпата скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“

<p>Важно назначение: Нов посланик на Украйна в САЩ&nbsp;</p>

Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ

Свят Преди 52 минути

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ

Министърът на транспорта Гроздан Караджов

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

България Преди 53 минути

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира няколко нашумели теми в неговия сектор от последните седмиц

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Путин, Ким Чен-ун и още над 20 световни лидери ще присъстват на военния парад в Пекин

Свят Преди 1 час

На събитието ще бъде представена най-съвременна военна техника като изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

България Преди 1 час

Гражданите са имали претенции, че скобата не е поставена правомерно

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Жертви и ранени при мащабна руска атака срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Дрон е паднал в двора на 9-етажен жилищен блок в Киев

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

След екстрадицията: Очаква се Никола Николов-Паскал да даде обяснения в КПКОНПИ

България Преди 2 часа

Той беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

България Преди 2 часа

В ареста остават морякът, управлявал лодката, както и считаният за отговорник на водната база

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Стачка на държавните служители в Гърция, ще бъдат ли засегнати туристическите райони

Свят Преди 2 часа

Участието на авидиспечерите беше отменено след решение на съда, че техните протести са незаконни

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата в Газа

Свят Преди 2 часа

При атаката загинаха най-малко 20 души, включително журналисти

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

Съдът гледа мярката на учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

България Преди 3 часа

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Меган Маркъл се завръща с втори сезон на "С любов, Меган"

Любопитно Преди 3 часа

В новия сезон Меган отново споделя свои рецепти, трикове, истории от връзката си с принц Хари, както и лични откровения.

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Румен Радев разговаря "на четири очи" с президента на Германия

Свят Преди 3 часа

Срещата ще се проведе в двореца Белвю в Берлин

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 3 часа

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

д

Как да различим истинското сирене от имитацията

Любопитно Преди 3 часа

Хиляди тонове фалшиво сирене на трапезата ни: Здравните рискове

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Бебе номер 4 е напът: Енрике Иглесиас и Анна Курникова в очакване (СНИМКИ)

Edna.bg

Какво се случва с тялото ти, ако започваш деня с 1 яйце

Edna.bg

Тежки подигравки с Ман Юнайтед след отпадането от Гримзби в Карабао къп

Gong.bg

Илиян Стефанов: Имах много варианти, но Славия е най-правилното място за мен

Gong.bg

Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори

Nova.bg

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура

Nova.bg