Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

"Детайли, детайли. Работи, които трябва да се свършат. Не ме занимавайте с подробности, просто ми кажете, когато са готови."

Това са думите на Джими Прайс, наркобос от британския филм Layer Cake (2004). Инструкциите му към подчинените, изречени в нещо като лондонски еквивалент на Мар-а-Лаго, в крайна сметка водят до собственото му падение.

Доналд Тръмп също не е човек на детайлите, освен когато става дума за създаването на лъскавия му бранд, съчетан с обсесивна грижа за декора на хотелите, голф клубовете и казината му. Но докато може да се вълнува кои завеси да украсят стаите му, при дипломацията, от която зависят десетки хиляди човешки животи, Тръмп предпочита да остави подробностите на другите и да се съсредоточи върху личните взаимодействия между лидерите.

За него детайлите са работа за подчинените, като държавния секретар "Малкия Марко" или голф партньора и универсален пратеник Стив Уиткоф, който също има слабост към селективното чуване. Тръмп просто чака някой да му каже кога "мирът е готов".

Така, независимо дали го осъзнава или не, той следва "теорията за великия човек" на Томас Карлайл, според която историята се движи от изключителни личности, а не от сложните процеси на култура, политика и икономика. За Тръмп всичко е индивидуализирано и винаги опира до "личната химия".

Миналата седмица по време на срещата си с европейски лидери и Володимир Зеленски Тръмп бе уловен от горещ микрофон да казва на френския президент Еманюел Макрон: "Мисля, че Путин иска да сключи сделка с мен. Разбираш ли? Колкото и налудничаво да звучи."

Russia rejected today the idea of European peacekeeping troops serving in Ukraine, contradicting claims earlier this year by U.S. President Donald Trump that Vladimir Putin would accept such a force as part of a peace deal.https://t.co/oB9P4QbtKR — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 27, 2025

Затова и неговото обяснение, че среща между Путин и Зеленски е трудно да се уреди. По думите му всичко опира до лична неприязън: "Те не се харесват един друг, наистина." По-рано дори ги сравни с масло и оцет - течности, които не могат да се смесят.

Несъмнено Зеленски има всички основания да мрази Путин. Той е човекът, който нахлу в страната му, предизвика война с хиляди жертви сред военни и цивилни, и отвлече около 20 000 украински деца за "превъзпитание" в Русия. И няма съмнение, че и Путин не изпитва симпатии към Зеленски, лидерът, който се осмели да се противопостави на "велика" Русия и чиито народ продължава да устоява. Но това не е причината руският президент да отказва среща.

Първо, подобна среща би придала политическа легитимност на Зеленски. Това е нещо, което Кремъл отрича. Руският външен министър Сергей Лавров дори заяви в интервю за NBC, че Москва смята украинския президент за "нелегитимен".

Втората причина е по-прагматична: протакането и поставянето на условия е част от тактиката на Кремъл да държи Тръмп в неведение и същевременно да избягва неговия гняв и заплахите му за "сериозни последствия", ако Русия не покаже готовност за мир.

Тръмп не уточнява какви биха били тези последствия, но вероятно става дума за вторични санкции срещу държави, които търгуват с Русия, най-вече в сферата на енергетиката. Подобни мерки едва ли биха сломили Москва, но биха били неудобни, тъй като икономиката вече е в рецесия и бюджетният дефицит расте.

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Истинската причина Путин да няма интерес от мир е, че войната му носи повече ползи, отколкото мирът. Рязкото прекратяване на бойните действия би застрашило режима му - излизането от военна икономика може да доведе до жестока вътрешна борба за ресурси. Освен това войната оправдава политическите репресии и сплотява обществото чрез патриотизъм.

Продължаването на конфликта изтощава финансово европейските държави и разклаща трансатлантическото единство. Това е в полза и на китайския лидер Си Дзинпин, който внимателно наблюдава кога и как да предприеме действия спрямо Тайван, пише Politico .

Същевременно украинският недостиг на войници увеличава риска Русия да постигне пробив на фронта, който Киев да не може да отрази. Така Москва може да спечели повече територии, размити западни гаранции за сигурността на Украйна и ограничаване на украинската армия: все условия, които подготвят почвата за бъдещо руско настъпление. Както отбелязва бившата съветничка на Тръмп по Русия Фиона Хил, "Путин иска една обезсилена Украйна, а не такава, която може да се защитава. Всички виждат това с изключение на Тръмп."

Затова Кремъл избира да "оплита" Тръмп в безкрайни детайли, протакане и разговори за "корените на конфликта", като оставя тежката работа на Лавров, майстор на манипулацията и протакането. Междувременно вината за липсата на прогрес се прехвърля върху Киев.

Именно това направи Лавров в интервюто си за "Meet the Press". Той обвини Зеленски и се надява обвинението да бъде възприето от Тръмп, човек, който не обича подробности.

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Не е случайно, че малко след нахлуването Лавров рецитира по руската телевизия стихотворението на Пушкин "Клеветникам России", в което конфликтът между славянските народи е представен като "семейна свада", в която чуждите не трябва да се намесват:

"Защо шумите толкоз, праведни витии?

Защо с проклятие заплашвате Русия?

Какво ви разлюти? Че Литва се гневи?

Млъкнете: туй е спор между славяни-братя,

домашен, дълъг спор, претеглен от съдбата,

и ред не е дошъл да го решите вий."