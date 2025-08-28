Свят

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

В Аляска президентите на САЩ и Русия съвсем не са говорили само за войната в Украйна, предполагат експерти

28 август 2025, 06:48
Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?
Източник: Getty Images

В Аляска президентите на САЩ и Русия съвсем не са говорили само за войната в Украйна, предполагат експерти. Вероятно е станало дума и за икономика, и за сътрудничество в Космоса и в Арктика, съобщи Deutsche Welle.

Разговорите между Съединените щати и Русия през последните месеци очевидно засягат не само войната в Украйна, но и сътрудничеството между Москва и Вашингтон в широк спектър от области. Източници и от двете делегации споменават, че са били обсъждани търговско- икономически въпроси, както и съвместни проекти в Арктика и в Космоса.

За какво си говорят Тръмп и Путин при закрити врата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от месеци чертае перспективи за отношенията между Съединените щати и Русия. Първите разговори между делегации от двете страни започнаха през февруари 2025 година, по-малко от месец след като Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път.

В поредицата от срещи, които последваха, връхната точка беше посещението на руския президент Владимир Путин в Аляска за разговори с Доналд Тръмп на 15 август. Разговорите във формат "трима на трима" (Путин, Лавров и Ушаков от една страна и Тръмп, Рубио и Уиткоф от друга) продължиха почти три часа, но не доведоха до мир в Украйна.

Михаил Алексеев, професор по политически науки в университета в Сан Диего, смята, че основният мотив на срещата в Аляска може би изобщо не е бил този, който всички са очаквали. "Като се има предвид колко време прекараха в разговори, както и съставът на участниците в срещата, може да се окаже, че въпросът за Украйна изобщо не е бил основният", казва Алексеев пред ДВ. "Основно може да е било търсенето на решение как да се отвори отново Русия за бизнеса, как да се осигурят печалби на американските компании чрез икономическо сътрудничество с Русия в бъдеще, а след това да се види какво предложение да се направи на Украйна, за да спре войната и да се продължи работата по тази тема."

Руският износ за САЩ расте въпреки войната в Украйна

Икономическото сътрудничество между САЩ и Русия спадна значително за годините на войната срещу Украйна. Двустранната търговия е намаляла с около 90 процента - от 17,4 милиарда долара през 2021 година на 2,8 милиарда долара през 2024-а. В същото време през първите шест месеца на тази година, откакто Доналд Тръмп отново стана президент на САЩ, двустранната търговия се е увеличила с 32 на сто в сравнение с първата половина на миналата година.

Преобладаващата част от тази търговия е руският износ за САЩ, най-вече на торове. През първата половина на тази година САЩ са купили от Русия торове за 927 милиона долара. По данни на CNN САЩ са особено зависими от вноса на три вида торове от Русия: карбамид, течен амониев нитрат и калиев хлорид.

Вторият по големина внос е на уран и плутоний. През първите шест месеца на 2025 година САЩ са платили на Русия около 755 милиона долара за доставките им в сравнение с 624 милиона долара за цялата минала година. На трето място идва паладият, за който през първите шест месеца на година САЩ са платили 594 милиона долара (срещу 878 милиона долара ца цялата минала година).

Приятелството в Космоса и договорът СТАРТ-3

Американската политическа анализаторка Александра Филипенко обръща внимание на факта, че е твърде рано да се говори за размразяване на отношенията между САЩ и Русия.

"Все още няма нов посланик на САЩ в Русия, а одобрението на руския посланик в САЩ Александър Дарчиев отне много време. Всички разговори за съвместни проекти - от хокейни мачове до филмови прожекции - не вървят, тъй като работата на посолствата в момента не е уредена. Затова отвън ситуацията може да изглежда по един начин, но в действителност да е съвсем друга", посочва тя.

В същото време Филипенко смята, че Русия и САЩ имат две перспективни области на сътрудничество. На първо място, това са съвместните проекти в космоса. В края на юли шефът на "Роскосмос" Дмитрий Баканов се срещна с ръководството на НАСА. - първа среща между ръководителите на американската и руската космическа агенция през последните седем години.

Втората област е сътрудничеството в областта на стратегическите нападателни оръжия. Договорът СТАРТ-3 за намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия изтича през февруари следващата година. Миналия месец Доналд Тръмп заяви, че иска да включи в ограничаването на въоръженията не само Русия, но и Китай.

Каква позиция ще заеме Европа?

Докато САЩ под ръководството на Тръмп се стремят да възстановят връзките с Русия, прекъснати заради войната в Украйна, ЕС възприема Руската федерация като източник на опасност. В навечерието на срещата си с Доналд Тръмп тази седмица ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че се готви 19-и пакет от санкции срещу Русия.

Пред ДВ експерти казват, че е малко вероятно ЕС да последва примера на САЩ и да започне да възстановява бизнес връзките с Русия. "Мисля, че другите западни държави ще бъдат много по-скептични и е много по-малко вероятно да последват примера на Тръмп", казва британската политоложка Джени Матърс. Според нея това вероятно ще доведе до сериозен разрив между САЩ и много от западните им съюзници.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Среща Тръмп Путин САЩ Русия Икономическо сътрудничество Война в Украйна Космическо сътрудничество Арктика Двустранна търговия Санкции
Последвайте ни

По темата

Слънце и високи температури преди ново захлаждане

Слънце и високи температури преди ново захлаждане

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

28 август: Мистериозната смърт на цар Борис III – сърце или отрова

Как да различим истинското сирене от имитацията

Как да различим истинското сирене от имитацията

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Мирът или бизнесът? Кое е по-важно за Путин и Тръмп?

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземни?</p>

Защо учени копаят километър под земята в търсенето на извънземен живот?

Любопитно Преди 15 минути

Изучаването на нашите собствени екстремни местообитания помага да разберем къде са истинските граници на живота

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Технологии Преди 1 час

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Свят Преди 9 часа

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

България Преди 9 часа

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Свят Преди 9 часа

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

Пожар в блок в София, евакуираха хората

Пожар в блок в София, евакуираха хората

България Преди 11 часа

На място са се отзовали четири автомобила на пожарната

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Тръмп настоя да съдят Джордж Сорос

Свят Преди 11 часа

„Отворено общество“: Обвиненията на Тръмп са „скандални и неверни“,

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

България Преди 11 часа

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Свят Преди 12 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Свят Преди 12 часа

Русия третира военнопленници като престъпници

Германия с нов закон за военната служба

Германия с нов закон за военната служба

Свят Преди 13 часа

Текстът отваря вратата за повторно въвеждане на задължителна военна служба

Безредиците в Лозана, Швейцария

Безредици избухнаха в Лозана след смъртта на тийнейджър

Свят Преди 13 часа

Градските власти години наред защитават прогресивни политики, насърчавайки разнообразието и програми за настаняване на бежанци. Критиците обаче твърдят, че реалността на терен е много по-различна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Свят Преди 14 часа

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

България Преди 14 часа

Инцидентът завърши с намеса на полицията

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Свят Преди 14 часа

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - САЩ

<p>Дания привика американски дипломат заради тайни операции в Гренландия</p>

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Свят Преди 14 часа

Датският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 август, четвъртък

Edna.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Левски в търсене на чудо в Нидерландия

Gong.bg

Брайтън прегази Оксфорд за Карабао къп, дебютанти се разписаха за "чайките"

Gong.bg

Силен имунитет на прага на есента: Как да се предпазим от вируси и настинки

Nova.bg

Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg