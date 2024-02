Принц Уилям пропусна възпоменателната служба за кръстника си, ето причината

П ринц Уилям пропусна възпоменателната служба за покойния гръцки крал Константин поради личен проблем, каза кралски източник пред CNN.

41-годишният принц на Уелс се очакваше да присъства на възпоменателното събитие в замъка Уиндзор във вторник.

