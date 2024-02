Принц Уилям призовава за "прекратяване на битките" в Близкия изток "възможно по-скоро"

П ринцът на Уелс казва, че иска "да види край на боевете възможно най-скоро" в голяма намеса в конфликта Израел-Газа.

Той говори за "ужасната човешка цена на конфликта в Близкия изток след терористичната атака на "Хамас".

Принц Уилям казва, че има "отчаяна нужда от увеличена подкрепа за Газа" и от освобождаване на заложници.

Prince William says he wants to see an "end to the fighting as soon as possible" in Israel-Gaza war https://t.co/yRLfYrgtdX