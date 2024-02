Принц Уилям ще строи жилища в помощ на бездомните

Б ританският принц Уилям обяви плановете си да построи жилища на територията на херцогство Корнуол в помощ на бездомните в югозападната част на Англия, предаде ДПА.

В сътрудничество с корнуолската благотворителна организация за борба с бездомността St Petrocs проектът ще осигури 24 жилища в Нанследан, Нюкей, с „цялостна подкрепа“, за да се създаде път към постоянен дом.

