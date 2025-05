Задържаха двама души във връзка със смъртоносно нападение срещу клиент на британска банка

Б ританската полиция задържа двама души във връзка със смъртоносно нападение с нож срещу клиент на банка в центъра на град Дерби в Централна Англия, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Полицията съобщи, че жертвата е 30-годишен мъж, който е бил намушкан вчера в 14:35 ч. местно време в клон на „Лойдс Банк“ на ул. „Сейнт Питър“.

По-късно през деня силите на реда са задържали заподозрян извършител, както и още едно лице, сочено за помагач.

В центъра на Дерби има засилено полицейско присъствие.

#BREAKING

Two men have been arrested after a customer was stabbed to death inside a Lloyd’s Bank in Derby. 🚨🔪🏦

Get more news at: https://t.co/Ock9PHjfn5 pic.twitter.com/5vTMoWLeH3