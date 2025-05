Смъртоносно нападение: Дронове разтърсиха украинската столица

Н ай-малко двама души загинаха днес, а седмина бяха ранени, при руско нападение с дронове срещу украинската столица Киев, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Световните агенции се позоваха на съобщение на кмета на Киев Виталий Кличко.

Ukrainian drones targeted Moscow for the second consecutive night on Monday, as the Russian capital prepared for Victory Day celebrations that Chinese President Xi Jinping and other Kremlin-friendly world leaders are expected to attend.https://t.co/IUko3IegGw