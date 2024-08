Къде за последно можем да видим Северното сияние този уикенд?

Ж ителите на Северна Америка са късметлиите, които ще могат да станат свидетели на Северното сияние още веднъж през уикенда. Според учените, то дори ще е още по-активно, тъй като към момента слънцето достига своя пик от 11-годишния си цикъл.

Геомагнитната буря в САЩ вече е към финала си тази седмица, но това бе достатъчно дори и вчера (четвъртък) наблюдателите на небето да се насладят на великолепни гледки. Явлението бе налице и през май, когато планетата беше засегната от най-мощните геомагнитни бури въобще, регистрирани от 20 години насам.

We had a little break in Aurora activity in Summit County, Colorado, after the first shot I posted at 10:00 PM. Now at 12:30 AM activity is increasing again.



