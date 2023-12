„Невъзможно“ оранжево полярно сияние е заснето над Обединеното кралство

Р ядко срещаните оранжеви полярни сияния, за които се предполага, че е невъзможно да бъдат видени, и един метеор наскоро проблеснаха над Обединеното кралство, след като слънчева буря връхлетя Земята.

Фотографът Грим Уипс забелязал огнените полярни сияния в небето над Абърдийншир в Шотландия около 18:00 часа, местно време на 25 ноември, съобщи Spaceweather.com.

Необичайните нюанси били „възхитителна гледка“, казал Уипс.

„Те се появиха по време на пик на аврорална активност, която продължи около един час“, добави той. Уипс също успял да заснеме метеор, който минавал през небето по време на светлинното шоу.

Полярните сияния били част от малка (G2) геомагнитна буря - смущение в магнитното поле на Земята или магнитосферата – която била предизвикана от бързо движещ се облак от намагнетизирана плазма, известна и като изхвърляне на коронална маса (CME).

