Свят

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

24 декември 2025, 13:43
Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия
Източник: AP/БТА

И талианската гранична полиция обяви, че в южното пристанище Джоя Тауро е заловила „над 435 кг“ кокаин с много висока честота, който на „черния пазар би струвал над 70 млн. евро“, предаде Франс прес.

Наркотикът, открит в пристанището в област Калабрия, е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци от Латинска Америка, предназначени за Източна Европа, се казва в изявление на италианската финансова полиция.

Полицията обяви, че кокаинът е открит с помощта на кучета, чието участие в операцията е било „решаващо и ключово“, тъй като те могат да открият „аномалии“ в пратката.

Конфискуването на наркотика нанася „тежък удар“ върху приходите на престъпната организация, стояща зад наркотрафика, съобщи полицията и добави, че през тази година в Джоя Тауро са конфискувани „над 5 тона наркотици на обща стойност около 650 млн. евро“.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
италия кокаин
Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 7 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 7 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 6 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 7 часа

