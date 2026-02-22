След снеговалежите: Обрат във времето днес

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

П рез нощта валежите от сняг продължиха, в крайните югоизточни райони - от дъжд, но и там преминаха в сняг. От югозапад спряха, а днес до обяд навсякъде ще спрат.

Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното.

Няма издадени предупредителни кодове за опасно време през днешния ден.

Източник: НИМХ

В планините

ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието

до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 18 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 53 мин. Луната в София изгрява в 9 ч . и 15 мин. и залязва в 0 ч. и 12 мин. на 23.02.26г. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.