Професор по история на храните: Много италиански ястия са американски

П рофесорът по история на храните Алберто Гранди е направил някои полемични изявления в неотдавнашно интервю, твърдейки, че много италиански ястия в действителност са по-скоро американско наследство, предаде ДПА.

Гранди, който преподава в университета в Парма, е заявил пред в. "Файненшъл таймс", че от години поставя под съмнение автентичността на някои "Произведено в Италия" ястия, като по точно има предвид пицата, карбонарата и сиренето "Пармиджано-Реджано" (известно и под наименованието пармезан).

