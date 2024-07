"Кръвта на Хания няма да отиде напразно" - кой беше лидерът на "Хамас"

И смаил Хания беше един от най-високопоставените лидери на "Хамас" през последните две десетилетия, като през последните години ръководеше политическите операции на групировката от изгнание в Катар.

Във вторник Хания беше в Иран с други високопоставени членове на иранската „ост на съпротивата“ – която включва "Хамас" в Газа, "Хизбула" в Ливан и хусите в Йемен – за да присъства на встъпването в длъжност на новоизбрания президент на Иран.

Като политически лидер на "Хамас" той беше в центъра на важните преговори и дипломация на групировката, включително закъсалите преговори за прекратяване на огъня с Израел.

Исмаил Хания беше обявен за лидер на "Хамас" в Газа през 2006 г. През същата година той за кратко беше министър-председател на палестинското правителство на единството, което беше разпуснато след месеци на напрежение, включващо въоръжен конфликт между палестински фракции.

През 2017 г. той беше обявен за лидер на политическото бюро на "Хамас" в момент, когато се опитваше да смекчи публичния си имидж, борейки се за влияние сред палестинците и в международен план.

През последните години Хания ръководи "Хамас" от Катар и Турция. Той беше сред преговарящите в текущите преговори между Израел и "Хамас", с посредничеството на Египет, Катар и Съединените щати, за прекратяване на войната в Газа в замяна на заложници, заловени при водената от "Хамас" атака срещу Израел.

Исмаил Хания е роден през 1962 г. в бежанския лагер Шати северно от град Газа, от палестински родители, които през 1948 г. са били изселени от дома си в Израел. Учи в училища, управлявани от главната агенция на ООН за палестинците, UNRWA, и продължава да учи арабска литература в Ислямския университет в Газа.

Той бил арестуван от израелските военни и излежава няколко присъди в израелски затвори през 80-те и 90-те години на миналия век.

Издигането му на власт в Газа е подпомогнато от неговия ментор, духовния водач и основател на "Хамас", Шейх Ясин, на когото той служи като личен секретар. Двамата бяха мишени на израелски опит за убийство през 2003 г.; на следващата година Ясин беше убит от израелските военни.

„Не е нужно да плачете“, каза тогава Хания на тълпата, събрала се пред болница Shifa в град Газа по това време. „Трябва да сме непоколебими и трябва да сме готови за отмъщение.“

