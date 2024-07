Лидерът на "Хамас" е убит в Техеран тази нощ, Иран се закани да отмъсти

Л идерът на "Хамас" Исмаил Хания е бил убит тази нощ в иранскaта столица Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на палестинската ислямистка групировка.

Iran says Hamas chief Ismail Haniyeh was killed in Tehran

