Още една държава включи "Хамас" в списъка си с терористични организации

А ржентина включи вчера палестинското ислямистко движение "Хамас" в списъка си с терористични организации, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че това е по-скоро символичен жест, който Буенос Айрес предприема, за да демонстрира политическата си близост със САЩ и Израел.

🇦🇷 🇵🇸 Argentina becomes the first country in South America to designate Hamas as a terrorist organization. pic.twitter.com/878a0QhVF1