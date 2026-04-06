Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Техеран не вярва, че САЩ са готови за трайно прекратяване на огъня

6 април 2026, 13:21
Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна
И ран няма да отвори Ормузкия проток в замяна на „временно примирие“, заяви високопоставен ирански представител пред Reuters, подчертавайки, че Техеран не вярва, че САЩ са готови за трайно прекратяване на огъня.

Изявлението идва на фона на интензивни дипломатически усилия за спиране на военните действия в региона, както и на нова ескалация след удари, при които е загинал високопоставен ирански военен.

  • План за примирие с посредничеството на Пакистан

По информация на Reuters, Иран и САЩ са получили предложение за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, изготвено от Пакистан.

Планът предвижда двустепенен подход:

  • незабавно прекратяване на огъня
  • последващо всеобхватно споразумение

Според източници първоначалната рамка може да бъде оформена като меморандум за разбирателство, а окончателният вариант да бъде договорен в рамките на 15–20 дни.

Предложението, известно като „Споразумение от Исламабад“, включва още:

  • отваряне на Ормузкия проток
  • регионална рамка за сигурност
  • финални преговори лице в лице в Исламабад

Очаква се евентуално окончателно споразумение да съдържа ангажимент от страна на Иран да не разработва ядрени оръжия, срещу което да бъдат отменени санкции и освободени замразени активи.

  • Иран: не приемаме срокове и временни решения

Въпреки че Техеран е получил предложението и го разглежда, ирански представители подчертават, че страната не приема външен натиск за бързо решение.

Според тях Иран настоява за:

  • постоянно прекратяване на огъня, а не временно
  • гаранции за сигурност, че няма да бъде атакуван отново от САЩ и Израел

По информация от дипломатически източници, към момента Иран все още не е дал официален отговор на предложението, подкрепено от Пакистан, Китай и САЩ.

  • Ескалация: убит е ръководител на разузнаването на Революционната гвардия

Междувременно напрежението допълнително се изостри, след като при американско-израелски удари е бил убит началникът на разузнаването на Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Според официално съобщение на гвардията генерал Маджид Кадеми е загинал „при престъпна терористична атака, извършена от американско-ционисткия враг“.

  • Ключова роля на Ормузкия проток

Ормузкият проток е стратегически маршрут за глобалните доставки на петрол, през който преминава значителна част от световния износ на енергийни ресурси.

Затварянето или ограничаването на трафика в района има потенциал да доведе до:

  • скок на цените на петрола
  • сътресения на международните пазари
  • риск от разширяване на конфликта в Близкия изток
  • Неясно бъдеще на преговорите

Към момента няма официални коментари от страна на САЩ, а говорител на пакистанското външно министерство също е отказал да коментира.

Развитието на ситуацията остава динамично, като ключов въпрос е дали страните ще постигнат съгласие за временно или трайно прекратяване на огъня – и дали Ормузкият проток ще бъде отворен като част от евентуална сделка.

Източник: БТА - Валерия Динкова, Владимир Арангелов    
