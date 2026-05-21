България

15 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с две жертви

Съдебният състав е приел, че шофьорът е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата

21 май 2026, 18:46
Източник: БТА

С ъстав на Окръжен съд – Добрич призна 44-годишен подсъдим за виновен за причиняване по непредпазливост на смъртта на двама души и телесни повреди на четирима души при тежка катастрофа, съобщиха от съда.

Инцидентът стана на 13 март 2024 г. по пътя между селата Паскалево и Росеново, на около 500 метра преди разклона за село Росеново по републиканския път Добрич – Крушари. Според съда, при управление на лек автомобил водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което е причинил фаталния инцидент.

На подсъдимия е наложено наказание от 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим. Съдът го лишава и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 16 години.

Съдебният състав е приел, че шофьорът е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата – навлязъл е в насрещното движение, не е упражнявал непрекъснат контрол върху автомобила и е превишил максимално допустимата скорост от 90 км/ч извън населено място.

Подсъдимият е оправдан по част от обвиненията – за нарушение на още една разпоредба от Закона за движение по пътищата, както и за причиняване на леки телесни повреди на още двама души, тъй като съдът е приел, че тези последици са несъставомерни.

Присъдата на Окръжен съд – Добрич подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.

Съдът е изменил и мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка“ в „задържане под стража“, като е мотивирал решението си с високия размер на наложеното наказание. Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 7-дневен срок. 

Като причина за катастрофата тогава от Областната дирекция на МВР в Добрич посочиха, че причината е несъобразена с пътните условия скорост. 

Източник: БТА, Павлина Живкова    
Пътна катастрофа Окръжен съд Добрич


