Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

У величаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст със 7,8 на сто от 1 юли тази година чрез поправка в т. нар. удължителен закон за бюджета бе одобрено на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси с 19 гласа "за" и нито един глас "против" и "въздържал се".

Законопроектът за изменение и допълнение на удължителния бюджет бе представен от един от вносителите на предложението Стефан Белчев от „Прогресивна България“.

Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения ѝ размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Причина за предложените поправки е, че според Кодекса за социално осигуряване всички пенсии за трудова заетост се осъвременяват ежегодно от 1 юли по швейцарското правило, но размерът на минималната пенсия за съответната година се определя чрез редовен закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, а в условията на удължителен бюджет това няма как да се случи, тъй като се прилагат минималните прагове към 2025 година.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви по време на заседанието, че социалното министерство подкрепя законопроекта. Тя отбелязва, че минималният размер на пенсията за трудова заетост се отразява и на размера на пенсиите за инвалидност, за общо заболяване и за трудова злополука, поради което тази поправка засяга около 1/3 от пенсионерите у нас.

Управителят на Националния осигурителен институт Весела Николова Караиванова-Начева също изрази положително становище относно законопроекта и посочи, че НОИ е в готовност да оптимизира минималните пенсии от посочената дата.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС отправи въпрос дали правителството е в готовност да изготви и приеме редовен бюджет или предпочита да работи с подобни извънредни мерки, и дали са налични необходимите средства за изплащането на социалните плащания.

Наталия Ефремова отвърна, че изготвянето на редовен бюджет е в процес, а средствата за всички социални плащания са налични и гарантирани.

Председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов заяви, че бюджетната процедура вече е стартирала, като се очаква редовен бюджет до началото на юли.

Атидже Алиева-Вели каза, че ДПС ще подкрепи предложената мярка. Цончо Ганев от "Възраждане" също заяви, че представляваната от него парламентарна група ще подкрепи законопроекта, добавяйки, че швейцарското правило за съжаление не е достатъчно да компенсира поскъпването на живота у нас.