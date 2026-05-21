България

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Социалното министерство подкрепя законопроекта

21 май 2026, 16:06
Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери
Източник: БТА

У величаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст със 7,8 на сто от 1 юли тази година чрез поправка в т. нар. удължителен закон за бюджета бе одобрено на първо четене от временната комисия по бюджет и финанси с 19 гласа "за" и нито един глас "против" и "въздържал се".

Законопроектът за изменение и допълнение на удължителния бюджет бе представен от един от вносителите на предложението Стефан Белчев от „Прогресивна България“.

Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения ѝ размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Причина за предложените поправки е, че според Кодекса за социално осигуряване всички пенсии за трудова заетост се осъвременяват ежегодно от 1 юли по швейцарското правило, но размерът на минималната пенсия за съответната година се определя чрез редовен закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, а в условията на удължителен бюджет това няма как да се случи, тъй като се прилагат минималните прагове към 2025 година.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви по време на заседанието, че социалното министерство подкрепя законопроекта. Тя отбелязва, че минималният размер на пенсията за трудова заетост се отразява и на размера на пенсиите за инвалидност, за общо заболяване и за трудова злополука, поради което тази поправка засяга около 1/3 от пенсионерите у нас.

Управителят на Националния осигурителен институт Весела Николова Караиванова-Начева също изрази положително становище относно законопроекта и посочи, че НОИ е в готовност да оптимизира минималните пенсии от посочената дата.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС отправи въпрос дали правителството е в готовност да изготви и приеме редовен бюджет или предпочита да работи с подобни извънредни мерки, и дали са налични необходимите средства за изплащането на социалните плащания.

Минималната пенсия ще се повиши от 1 юли

Наталия Ефремова отвърна, че изготвянето на редовен бюджет е в процес, а средствата за всички социални плащания са налични и гарантирани.

Председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов заяви, че бюджетната процедура вече е стартирала, като се очаква редовен бюджет до началото на юли.

Атидже Алиева-Вели каза, че ДПС ще подкрепи предложената мярка. Цончо Ганев от "Възраждане" също заяви, че представляваната от него парламентарна група ще подкрепи законопроекта, добавяйки, че швейцарското правило за съжаление не е достатъчно да компенсира поскъпването на живота у нас.

Източник: БТА, Мартин Леков    
Минимална пенсия Увеличение на пенсии Удължителен бюджет
Последвайте ни
Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Ново развитие за стрелбата в София заради паркомясто

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Камион блъсна 8-годишно дете край София

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Как да се грижим за бременна котка

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът пусна обвинените в имотни измами

Съдът пусна обвинените в имотни измами

България Преди 29 минути

Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

Съдът пусна под гаранция обвинения за подкуп на областен управител

България Преди 57 минути

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

Евакуираха ЦСКА от заведение в София заради пожар

България Преди 2 часа

Всички посетители на нощния клуб обаче бяха евакуирани малко след 4:00 часа

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

България Преди 2 часа

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Свят Преди 2 часа

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Илюстративна снимка

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

България Преди 2 часа

Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични бури и силно неустойчива въздушна маса, която ще властва над страната през почивните дни. Вижте къде са обявени жълт и оранжев код

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Свят Преди 3 часа

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Свят Преди 3 часа

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена“, споделя съкрушената майка

Снимката е илюстративна

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

България Преди 3 часа

И от двете страни на границата вече се работи по изграждането на пътя

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Свят Преди 4 часа

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

България Преди 4 часа

Установени са сериозни нарушения, свързани с административни и технически изисквания

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 4 часа

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

<p>Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;</p>

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

България Преди 4 часа

Това съобщи министър Росица Карамфилова по време на брифинг

<p>&bdquo;САЩ ще запомнят това!&ldquo;: Как Тръмп взриви съюза с Европа</p>

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Свят Преди 4 часа

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 4 часа

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 4 часа

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Радина Кърджилова в паника на две колела, Вергов я прати на мотор

Edna.bg

Тейлър Суифт върна бялото: цветът на лятото отново е символ на елегантността

Edna.bg

Легендата Христо Бонев подкрепи Димитър Илиев след пропуснатата дузпа

Gong.bg

Служители на Локомотив Пловдив и ЦСКА с тежки санкции след финала

Gong.bg

Брюксел слага край на вредните опаковки на храни

Nova.bg

Оранжев и жълт код за опасно време в 20 области у нас в петък

Nova.bg