Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

А мериканско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия, съобщиха официално от гвардията. Според изявлението Хадеми е загинал „като мъченик при престъпната терористична атака на американско-ционисткия враг днес призори“.

Израел се похвали с убийството на още един ирански лидер

Кой беше Маджид Хадеми

Маджид Хадеми бе считан за един от най-влиятелните и образовани ръководители в разузнавателната структура на Корпуса на ислямската революционна гвардия. Той имаше ключова роля в планирането и координирането на операции както на вътрешния фронт, така и в регионалната политика на Иран.

Иранските медии описват Хадеми като стратегически ум и опитен офицер, който е работил по редица важни мисии за сигурността на страната.

Убит е началник-щабът на Въоръжените сили на Иран

Контекст на атаката

Според иранската страна, атаката е била извършена с „американско-израелска координация“ и се определя като терористична операция. Точните обстоятелства около времето и местоположението на удара все още не са напълно ясни, а информацията идва главно от официални ирански източници.

Това е поредният инцидент, който подчертава напрежението между Иран и Съединените щати, както и Израел, особено в контекста на регионалните конфликти в Близкия изток и усилията на Запада да ограничи военното и разузнавателно влияние на Техеран.

Членове на семейството на Хаменей загинаха при удар в Иран

Възможни последици

Експерти предупреждават, че убийството на високопоставен генерал от разузнаването може да доведе до:

Ескалация на напрежението в региона.

Ответни действия от страна на Иран срещу интересите на САЩ и Израел в Близкия изток.

Укрепване на сигурността и вътрешния контрол в страната, тъй като властите вероятно ще предприемат мерки за защита на други високопоставени военни.

Ирански медии потвърдиха смъртта на висш генерал и ключов съветник на Хаменей

Реакции и международен контекст

Към момента няма официално потвърждение от САЩ или Израел за отговорност за атаката, но инцидентът се разглежда като част от дългогодишното противодействие на западните държави срещу разузнавателните операции на Иран в региона.

В хода на продължаващия конфликт между Иран, Съединените щати и Израел през последните месеци бе съобщено и за други удари, насочени срещу високопоставени ирански военни лидери.

Убийството на висши командири в хода на конфликта

В рамките на военните операции в края на март Израел заяви, че е убил командващия на морските сили на Революционната гвардия, адмирал Алиреза Тангсири, както и други ключови фигури от разузнаването на флотския корпус при удари в ирански пристанищни райони. Тези съобщения бяха потвърдени както от израелски военни източници, така и от международни медии, които следят развитията на конфликта.

Масови удари срещу военни и политически лидери

По време на по‑широкия конфликт израелските и американските сили са насочвали удари срещу различни военни цели и лица, включително по‑високопоставени командири. В някои от съобщенията се говори за операции в столицата и други важни райони, които вече са довели до смъртта на редица военни представители.

Ескалация на конфликта и регионални последици

Наскоро публикуваните данни показват, че след тези удари Иран е отправил предупреждения за “опустошителни” ответни действия и е засилил ракетни и дронови нападения срещу Израел и съюзни държави в региона. Това включва удари по инфраструктура и военни обекти, както и заплахи за по‑широко въздействие.