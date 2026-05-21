Любопитно

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Белгийският творец разказва за ритуалите в Калабрия, ухапването от паяк и лечебната сила на танца, с които ще открие 18-ото издание на One Dance Festival. „Трябва да преминем през онова, което не схващаме“, споделя той

21 май 2026, 14:58
„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

One Dance Festival открива своето издание №18 със световната премиера на “Focu Meu” като копродукция на 22 май в Пловдив. Хореографът от Белгия Бенджамин Кан разказва за най-новата си и най-мащабна досега творба, която начин да отработваме силни емоции като отделни личности и като общество.    

,

Здравейте, Бенджамин. На 22 май в Пловдив ще се състои световната премиера на вашия танцов спектакъл „Focu Meu“. Този калабрийски израз се превежда като вътрешен огън, горене в гърдите. Изпитвали ли сте го?

Да, този „огън“ не е чужд никому. Загубени любови, провалени мечти – в личен план изпитваме разочарование, скръб, печал, но и радост. Силни емоции, които отекват в телата ни. На колективно ниво е същото, особено сега на фона на на войни, несигурност, насилие, кризи. Моменти, които от една страна изискват спешно действие, но от друга страна ни остават безмълвни, в ступор. Това противоречие между вцепенение и спешност ме заинтригува. 

Отидох в Калабрия, за да се срещна с нови европейски творчески практики и с ритуални церемонии, които предлагат социално пространство чрез тялото, чрез преживяване на съществуването и транс. Те са възможност за достъп до обработване на онова, което не можем напълно да осмислим, не можем да преработим само ментално.

Обработването на травмите е трудна, но нужна тема.

Не знам дали е възможно чрез едно произведение или чрез театрален опит да се създаде такова пространство. Интересна е практиката на тарантелизма, например. Това е нещо, което обществото отваря, в центъра на селото или пред църквата - един кръг, който пуска хората да влязат. Според легендата, тарантелизмът идва от tarantella, тоест паяк. Ухапването на този паяк предизвиква застой, вцепенение. Може да се каже, че това е практика за грижа и лечение. Въпросът обаче за мен беше по-абстрактен. Може ли театралната зала да бъде пространство за обработване на емоции?

Искам да съм много смирен, защото, разбира се, няма как да реша тази задача еднозначно. Мога да мисля за танца като преживяване, катарзисно преживяване. За групата - не като за униформена маса, а като съвкупност от индивидуалности и истории. Защото не сме равни пред реалността, тя зависи в голяма степен от това кой си. Това е първата ми групова работа. „Focu Meu“ не започва от политическо изявление, от политически думи, а от усещане. От усещане за огън в гърдите, примесен с усещането за вцепенение и неспособността да разбереш.

Бях вдъхновен от процесиите - погребални процесии, демонстрации, протести, дори карнавали, където като един вървим към нещо. Има общо съгласие - паметта за някого или политическа несправедливост, но има съгласие. И само чрез това, че вървим заедно по улиците и сме толкова много, става ясно как виждаме реалността, която не можем да напълно да схванем. На сцената не можем да направим бунт или революция. Но можем да събудим усещането да вървим заедно, като хетерогенна система.

В творбата работите с вик, дъх и вокални изпълнения. Солото ви, което видяхме в Пловдив - „Слава на звука, спасил вещица като мен“, също беше посветено на вика, плача и освобождаването на емоциите. Какви са приликите с „Focu Meu” или сега използвате изцяло друг подход към хореографската работа?

Мисля, че приликата е в работата с емоции и в това да не правя танца абстрактен. За мен е много важно да виждам хората, да ги виждам да чувстват, защото може да усетим тази директна емпатия. Внимавам да не използвам плача и крясъка като реализъм, защото как да хореографираш плач? Как да хореографираш крясък? Това не означава, че ще крещим или плачем. Може в спектакъла да пеем, например. Може светлината да ни информира за някакво усещане.

За мен плачът, смехът, радостта са вибрации, които се свързват и се разпространяват, също както страхът. По-скоро общата нишка беше да продължа да използвам тези вибрации, да продължа да ги изследвам. Разлики има. В солото има идентификации върху тялото, политиката, всичко е директно. То е фронтално, като пукнатина във времето и пространството. „Слава на звука, спасил вещица като мен“ създадох като противоположност в трилогия - например, солото “Blue Hour” е за тишината след съня.

„Focu Meu“ има различни силови нива, със завои и различни цветове. Това са различни тела, различни бекграунди - някои идват от класическия балет. Представлението ще бъде по-фино, защото включва дъх, стъпки, моменти на тишина - тези органични звуци на човешката природа. Обичам да започвам от тишината, но това не значи, че спектакълът ще бъде в тишина. Той до голяма степен работи с усилване чрез микрофони. Това е като да увеличиш тишината. Като тялото, което прави музика. Няма композирана музика, поне не през повечето време. Всичко идва от изпълнителите.

Да, изпълнителите идват от различни музикални жанрове - опера, индъстриъл, хип-хоп, R&B, метъл. Музиката ли предшества хореографията или обратно?

Музиката има своя автономия. Наричам я феноменология, защото музиката или звукът могат да съдържат своята цел сами по себе си. И тялото също може да има своя цел. Музиката е състояние. Ако чуем силна честота, това създава определено възприятие за случващото се. Това е диалог, защото музиката свързва. И защото за повечето хора, включително и за мен, тишината е непоносима за твърде дълго време. Това е начин да играя с вниманието на хората. Къде са границите на това, което можем да правим със звука, и колко звук, цвят или мажорен акорд може след време да освободи нещо в нас?

Също така играя с красотата, да позволя красотата да се случи. За мен е много важно да създам мекота. Да бъдем категорични, когато трябва, но и да създаваме красота, мекота, отвореност - и тогава можем много по-добре да вървим заедно.

Работите с тежки емоции като скръб, загуба, а в същото време публиката получава усещане за освобождение и обработване на тези емоции. Може ли да кажем, че това е вашият артистичен „подпис“, особено с тази работа?

Не знам за моя „подпис“, защото когато започвам проект, напълно се паникьосвам. Винаги започвам невъзможни проекти. Да работя върху крясъка, но не по агресивен начин. Или да работя върху тишина. Да създам “Focu Meu” с шестима различни изпълнители също изглеждаше невъзможно за мен. Но ако говорим за текстура - работя много с образи, симетрия и неща, които не могат да бъдат уловени и искат да излязат. Какви са езиците в обществото, в които сме заседнали? И какви са противоречията, които трябва да се изразят? За мен основният въпрос е какво гледаме в театъра. Какви пространства са позволени и какви не? Това винаги е рамкирало работата ми.

Харесва ми да създавам пространство, в което има достатъчно „дупки“, за да могат хората да проектират своето мислене, своя опит. За някои ще е скръб, за други - нещо съвсем различно. Избягвам да създавам нещо, което не съществува, или проекции на постхуманизъм чрез танца. По-скоро гледам как културата е създадена върху образност и красота - колко мощна е, но и колко насилствена.

Какво трябва да знаят хората, които идват да гледат Focu Meu?

Започнахме с базовия факт, че всеки е преживявал този вътрешен огън. „Focu Meu“ отне много работа и може би винаги е така, когато се ражда артистичен проект. Той ще расте, ще се трансформира. Но вие сте нашата първа публика. Това вече е огромна стъпка за нас. И бихме искали да я направим с вас.

Аз много съм привързан към Пловдив, защото съм бил тук три пъти вече. Това е малък град, но много впечатляващ, особено по отношение на историята. И се надявам, и наистина приветствам хората –  в това сложно време – да говорим, да бъдем заедно, да споделяме преживяване. И не е нужно да е тежко. Напротив, може да бъде и нежно.

Трябва да сме готови заедно да преминем през онова, което лично или индивидуално не схващаме. И мисля, че трябва да отделим време, защото сега е моментът да създаваме пространства - в театъра или извън него, и да започнем за реагираме. Надявам се, че зрителите ще приемат тази танцова творба, че тя ще им донесе удоволствие. Мисля, че е важно не само да отразяваме насилието, но и да създаваме пространство, където просто да бъдем щастливи заедно. Защото при танца няма граници или културни бариери.

Гледайте “Focu Meu“ на 22 май от 20.00 часа юни в Дом на културата „Борис Христов“ - Пловдив. Спектакълът е подкрепен от Програма „Създаване“ на Национален фонд Култура. Билети за One Dance Festival ще намерите тук

One Dance Festival ще се проведе между 22 май и 7 юни в Пловдив. Фестивалът е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Национален фонд „Култура“, Община Пловдив, Wallonie-Bruxelles International, Фондация Лъчезар Цоцорков, CataLANDance, Onassis Stegi, Teatroskop.

Автор на интервюто за Vesti.bg е Цветана Георгиева

Focu Meu One Dance Festival Бенджамин Кан Пловдив Танцов спектакъл Емоции Калабрия Обработване на травми Звук и тишина Катарзис
Последвайте ни
Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
8 причини защо кучето ви хърка

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

България Преди 23 минути

Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Свят Преди 41 минути

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Свят Преди 1 час

В болезнена изповед Сузан Морисън разказа как личният асистент на актьора е улеснявал неговата зависимост и го е инжектирал тайно с кетамин. „Доверихме се на човек без съвест, а синът ми плати най-тежката цена“, споделя съкрушената майка

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Свят Преди 2 часа

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

България Преди 2 часа

Установени са сериозни нарушения, свързани с административни и технически изисквания

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 2 часа

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

<p>Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;</p>

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

България Преди 2 часа

Това съобщи министър Росица Карамфилова по време на брифинг

<p>&bdquo;САЩ ще запомнят това!&ldquo;: Как Тръмп взриви съюза с Европа</p>

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Свят Преди 2 часа

Напрежението между ЕС и САЩ расте, а анализатори предупреждават, че това застрашава бъдещето на трансатлантическите отношения

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 2 часа

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ

Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ

България Преди 2 часа

"Забавени реформи могат да струват на България над 1 млрд. евро", заяви министър Петрова

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Любопитно Преди 2 часа

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Свят Преди 2 часа

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

НСИ отчете спад на безработицата у нас

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 3 часа

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 3 часа

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Тейлър Суифт върна бялото: цветът на лятото отново е символ на елегантността

Edna.bg

Шансът в хороскопа на България за „Евровизия“ е бил веднъж на 12 години

Edna.bg

Любо Пенев с много силни думи за успеха на ЦСКА: Тази Купа е за всички, които останахa верни

Gong.bg

Още една добра новина за Микел Артета, джокер се завърна към тренировките

Gong.bg

Съдът глоби Петьо Петров-Еврото с 2556 евро и отмени ареста му

Nova.bg

Министърът на енергетиката освободи Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg