Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

И от двете страни на границата вече се работи по изграждането на пътя

21 май 2026, 13:45
Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“
Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"
Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ
Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"
НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас
Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ
Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Н ов гранично-пропускателен пункт очаква жителите на Северозапада. Той ще бъде третият в региона по границата със Сърбия. Пътят до него вече се изгражда, а местните хора казват, че отварянето на пункта е чакано с десетилетия.

Първа копка на пътната връзка от с. Салаш до границата със Сърбия

От няколко дни край белоградчишкото село Салаш се строи изцяло нов петкилометров участък, който ще свърже България и Сърбия.

„Чакаме го от поколения. Аз съм на 80 години, а за този път се говореше още преди мен. Това е стар римски път. Разстоянието до Княжевац и Ниш ще се скъси с километри“, разказа жителят на Салаш Марин Маринов.

Новият граничен пункт ще има стратегическо значение за региона. Освен, че се очаква да съживи туризма, той ще осигури и по-пряк маршрут от Черно море към Централна Европа.

„Този път е дългоочакван. Слушали сме много обещания и най-накрая започна да се случва“, посочи пред NOVA кметът на село Салаш Георги Никитов.

И от двете страни на границата вече се работи по изграждането на пътя до бъдещия пункт.

„Апелирам към държавата и всички институции да ускорят процеса, за да може пунктът да бъде изграден по-скоро. Той е изключително важен за целия регион“, заяви кметът на Белоградчик Боян Минков.

Очакванията на хората в Салаш са още догодина пунктът между България и Сърбия да заработи.

Източник: NOVA    
Последни новини

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Свят Преди 46 минути

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Свят Преди 1 час

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 1 час

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Любопитно Преди 1 час

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Свят Преди 2 часа

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 2 часа

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 2 часа

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 2 часа

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 2 часа

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 2 часа

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 2 часа

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Свят Преди 2 часа

Предстоящият „Супер Ел Ниньо“ е на път да засегне живота на стотици милиони хора по целия свят, засилвайки се през годината и навлизайки в зимния сезон. Съдейки по последствията от минали интензивни прояви на „Ел Ниньо“, той може също така да промени екосистемите за десетилетия напред

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 3 часа

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 3 часа

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

