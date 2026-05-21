Свят

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

21 май 2026, 13:10
Източник: iStock/Guliver Images

Ж ител на Аризона, осъден за убийството на друг мъж чрез заливане с бензин и запалване, беше екзекутиран в сряда. Това е първата от общо три екзекуции, насрочени за тази седмица в САЩ.

Асошиейтед Прес съобщи, че 53-годишният Лерой Дийн Макгил е обявен за мъртъв в 10:26 ч. тихоокеанско време (PDT), след като е получил смъртоносна инжекция в затворническия комплекс на щата Аризона във Флорънс.

Макгил беше осъден за убийството на Джеймс Перес при нападение през 2002 г. в апартамент в северен Финикс. Прокурорите заявиха, че Макгил, който е употребявал метамфетамин и е прекарал дни без сън, е залял с бензин Перес и неговата приятелка Нова Банта, докато двамата са седели на диван, след което ги е запалил. Банта оцелява след нападението, но Перес по-късно умира от нараняванията си.

Свидетели споделиха, че Макгил е изглеждал спокоен и не е оказал съпротива по време на екзекуцията. Преди процедурата да започне, той е погледнал към свидетелите, усмихнал се е, кимнал е и в един момент е казал: „Скоро си отивам у дома“, предава АП.

След като е получил пентобарбитал, Макгил е започнал да диша тежко и е издал звуци, които свидетелите описват като хъркане. Почти 21 минути след поставянето на системата той е обявен за мъртъв.

Аризона беше изправена пред критики през 2022 г., след като длъжностните лица по екзекуциите срещнаха сериозни трудности при поставянето на системите по време на смъртоносната инжекция на друг затворник, но свидетели заявиха, че процедурата в сряда е преминала гладко.

„Не видях никакъв проблем с намирането на вена и на двете ръце“, каза Шон Райс, медиен свидетел от телевизионния канал KPNX във Финикс. Райс добави, че е забелязал леко потрепване от дясната страна на главата на Макгил около четири минути преди затворникът да бъде обявен за мъртъв.

„Днешният процес премина по план“, заяви заместник-директорът на Департамента за изтърпяване на наказанията, рехабилитация и повторно социализиране в Аризона Джон Барчело. Той добави, че последните думи на Макгил са били: „Просто искам да благодаря на всички, че бяхте толкова отзивчиви и любезни.“

Главният прокурор на Аризона Крис Мейс, чиято служба настояваше за изпълнението на екзекуцията, заяви след смъртта на Макгил, че мислите ѝ са насочени към жертвите и техните семейства.

По време на съдебния процес Банта свидетелства, че броени моменти преди нападението Макгил е предупредил нея и Перес да не „говорят зад гърба на хората“. Разследващите съобщиха, че след като са били запалени, двамата са избягали от апартамента.

Друг съсед е използвал одеяло, за да угаси пламъците, обхванали Банта, която е получила изгаряния от трета степен по по-голямата част от тялото си. Прокурорите посочиха, че Перес е починал в болница, изпитвайки неистови болки от нараняванията си. По-късно в съдебната зала Банта идентифицира Макгил като нападателя.

През октомври 2004 г. на съдебното жури му отне по-малко от час, за да признае Макгил за виновен в предумишлено убийство за смъртта на Перес. Журито го призна за виновен и в опит за убийство заради нападението срещу Банта, както и по обвинения в палеж и застрашаване на живота на съседите, които са се спасили невредими, след като пожарът се е прехвърлил в съседен апартамент.

По време на произнасянето на присъдата адвокатите на защитата призоваха съдебните заседатели да пощадят живота на Макгил, изтъквайки малтретиране в детството, психически дефицити и емоционална незрялост. Вместо това обаче журито наложи смъртно наказание.

По-рано тази година адвокатите на Макгил се опитаха да възобновят фазата по определяне на наказанието в опит да спрат екзекуцията, но съдия от по-долна инстанция отхвърли искането. Впоследствие Върховният съд на Аризона отказа да отложи екзекуцията.

Макгил отказа молба за интервю от Асошиейтед Прес и се отказа от правото си да иска помилване.

Екзекуцията на Макгил е 12-ата, извършена в САЩ от началото на тази година. За четвъртък са насрочени екзекуции и в щатите Тенеси и Флорида.

За последно Аризона извърши екзекуции през 2025 г., когато бяха умъртвени Ричард Кенет Джерф за убийството на четирима членове на семейство във Финикс през 1993 г. и Арън Гънчис за фаталния разстрел на бившия съпруг на приятелката му през 2002 г.

Щатът възобнови екзекуциите през 2022 г. след почти осемгодишно прекъсване. То бе предизвикано от проблеми с набавянето на лекарства за смъртоносни инжекции и засиления обществен натиск около екзекуцията на Джоузеф Ууд през 2014 г. Тогава Ууд правеше мъчителни опити да си поеми въздух и хъркаше многократно в продължение на близо два часа, след като получи 15 дози от комбинация от две лекарства, преди да почине.

Настоящият протокол за екзекуция в Аризона изисква прилагането на две спринцовки пентобарбитал – мощен седатив. След екзекуцията на Макгил, 108 затворници остават в очакване на смъртна присъда в щата.

Източник: FOX News    
Екзекуция Лерой Дийн Макгил Аризона Смъртна присъда Смъртоносна инжекция Убийство Джеймс Перес Нова Банта Палеж Пентобарбитал
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

