Камион блъсна 8-годишно дете край София

Т оварен автомобил блъсна 8-годишен велосипедист в софийското село Душанци, съобщиха от ОДМВР-София.
Шофьор блъсна 9-годишен колоездач, множество фрактури след удара
Инцидентът е станал около 11.15 часа вчера, когато в Районното управление в Пирдоп е постъпил сигнал за пътен инцидент в селото.
На място е установено, че товарен автомобил е ударил 8-годишно дете на велосипед.
Шофьор блъсна дете в Дупница и избяга
Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз, без опасност за живота.