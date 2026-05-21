Камион блъсна 8-годишно дете край София

Т оварен автомобил блъсна 8-годишен велосипедист в софийското село Душанци, съобщиха от ОДМВР-София.

Инцидентът е станал около 11.15 часа вчера, когато в Районното управление в Пирдоп е постъпил сигнал за пътен инцидент в селото.

На място е установено, че товарен автомобил е ударил 8-годишно дете на велосипед.

Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз, без опасност за живота.