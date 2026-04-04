Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

И ран обяви днес, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Ислямската република на практика затвори този ключов за търговията с петрол морски път след началото на войната, предизвикана от израелско-американските удари по нея на 28 февруари. Това доведе до рязко повишаване на цените на енергоносителите и горивата по света.

"Обявяваме, че Ирак, нашата братска страна, не е обект на ограниченията, които сме наложили в Ормузкия проток, и че тези ограничения се отнасят само за вражески държави", каза ирански военен говорител по държавната телевизия.

Ирак бе въвлечен във войната против волята си, отбелязва АФП. Иракски проирански групировки атакуват американски интереси в страната и на свой ред стават мишена на атаки, приписвани на САЩ и Израел.

Мнозинството от населението както на Иран, така и на Ирак, са шиити.

Десетки хиляди привърженици на влиятелния иракски шиитски духовник Муктада Садр се събраха днес в столицата Багдад и на други места в страната, за да осъдят Израел и САЩ и да призоват за слагане на край на войната в Близкия изток.