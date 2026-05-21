България

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични бури и силно неустойчива въздушна маса, която ще властва над страната през почивните дни. Вижте къде са обявени жълт и оранжев код

21 май 2026, 14:39
Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас

Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас
Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия
Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“
Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"
Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ

Енергийният министър oсвободи Съвета на директорите на БЕХ
Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"
НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждения за опасни и интензивни валежи в голяма част от страната. През нощта и утре (петък) над България ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, временно интензивни порои, придружени от гръмотевични бури и градушки.

Къде предупрежденията са най-сериозни?

Синоптиците от НИМХ въвеждат две нива на опасност за следните региони:

Оранжев код (за повишена опасност) е в сила за 7 области: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив.

Източник: НИМХ

Жълт код (за потенциална опасност) е обявен за 13 области: Видин, Плевен, Русе, Силистра, София-област, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Търговище и Шумен.

Вятърът в страната ще бъде до умерен от север-северозапад, а в Източна България ще духа от североизток. Максималните температури в петък ще се движат между 20° и 25°, като в София термометрите ще показват около 20°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще продължи леко да се повишава.

Какво ще бъде времето по Черноморието и в планините?

По Черноморието: Облачността ще остане значителна, като на много места ще превали, а в отделни райони ще има и гръмотевици. Валежите ще започнат да спират по-късно през деня. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 19° и 22°, а температурата на морската вода е в границите 15°–17°. Вълнението на морето ще бъде слабо – 1-2 бала.

В планините: Условията ще бъдат неблагоприятни със значителна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и опасност от градушки. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 13°, а на 2000 метра – около 7°.

Прогноза за почивните дни: Силна неустойчивост и порои в събота

Въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива през уикенда. Отново ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни, но временно интензивни валежи, силни гръмотевични бури и градушки на много места.

Особено сериозни и значителни количества дъжд се очакват в събота, като те ще бъдат концентрирани главно в Северна България. Вятърът от север-северозапад (североизточен в Източна България) ще бъде до умерен, но в неделя ще се усили. Максималните температури в събота и неделя ще се задържат хладни за сезона – между 19° и 24°.

Източник: НИМХ/БТА    
Предупреждение за времето Опасни валежи Гръмотевични бури Градушки Оранжев код Жълт код Прогноза за България Черноморие Планини Време през уикенда
Последвайте ни
Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

„Огън в гърдите, който ни оставя безмълвни“: Хореографът Бенджамин Кан за световната премиера на „Focu Meu“ в Пловдив

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

„Мозъкът ми още не го проумява“: DARA пред CNN Türk за триумфа на „Евровизия“

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

ЕК рязко понижи прогнозата за икономиката на еврозоната

Свят Преди 40 минути

Инфлацията също се очаква да се ускори рязко

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Онколозите съветват: Изхвърлете това от хладилника си

Свят Преди 1 час

„Истината е, че сега вече разбираме, че значителна част от риска от рак идва от нашата среда и ежедневните ни излагания на вредни влияния, а не само от гените ни“, казва д-р Камат. А това включва и начина, по който съхраняваме храната си

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 2 часа

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 2 часа

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Любопитно Преди 2 часа

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Свят Преди 2 часа

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

НСИ отчете спад на безработицата у нас

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 3 часа

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 3 часа

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 3 часа

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 3 часа

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 3 часа

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Свят Преди 3 часа

Предстоящият „Супер Ел Ниньо“ е на път да засегне живота на стотици милиони хора по целия свят, засилвайки се през годината и навлизайки в зимния сезон. Съдейки по последствията от минали интензивни прояви на „Ел Ниньо“, той може също така да промени екосистемите за десетилетия напред

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 4 часа

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Шансът в хороскопа на България за „Евровизия“ е бил веднъж на 12 години

Edna.bg

48 часа, в които майчинството беше чуто: Над 30 специалисти и стотици семейства на „Ох, на мама!" 2026 в НДК

Edna.bg

Още една добра новина за Микел Артета, джокер се завърна към тренировките

Gong.bg

Левски откри за фенове утрешната си тренировка

Gong.bg

Съдът глоби Петьо Петров-Еврото с 2556 евро и отмени ареста му

Nova.bg

Министърът на енергетиката освободи Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg